Besozzo e il mondo dell’arte piangono la la scomparsa di Lina Delpero

(di M. Fon. – www.varesenoi.it) Besozzo e in particolare la comunità di Olginasio ed il mondo dell’arte sono in lutto per l’improvvisa scomparsa di Lina Delpero.

L’artista nota anche all’estero per le sue icone a tema religioso, si è spenta all’età di 82 anni mentre si trovava in Veneto per alcuni incontri legati al suo lavoro.

Una donna dalla fede profonda che in passato aveva fatto parte anche del consiglio pastorale parrocchiale in rappresentanza proprio della parrocchia di Olginasio.

Nata nell’aprile del 1941, Lina Delpero sin da giovane aveva sviluppato la sua passione per le icone che sono diventate poi la sua vita.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore anche sui social. «Ciao Lina quanto mi mancherà la tua voce al telefono, i tuoi messaggi, la tua saggezza – scrive un’amica su Facebook – dovrò immagazzinare tutta la bellezza e la conoscenza che con le tue meravigliose icone sapevi donare. Ho seguito tue diverse esposizioni e ascoltato le tue “lezioni” ma mi rimane nel cuore quel giorno nella tua casa, circondata da quei vasetti di colori e da quelle opere dalle quali non riuscivo a distogliere gli occhi».

Il funerale di Lina Delpero verrà celebrato giovedì 10 agosto alle 10, preceduto alle 9.30 dalla recita del rosario, nella chiesa di San Brizio a Olginasio, dove peraltro sono custodite alcune delle sue icone.