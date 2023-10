Rissa tra due ubriachi nel centro di Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Qualche parola di troppo e dagli insulti si è passati alla violenza fisica. Questo è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, nel centro di Luino, precisamente nella centralissima via Vittorio Veneto.

Protagonisti della vicenda due uomini, di cittadinanza italiana, di 50 e 45 anni, che hanno litigato finendo infine a terra all’interno del porticato presente sulla strada. Ignota la dinamica e le cause di quanto avvenuto, ma i primi ad intervenire per sedare gli animi sono stati alcuni poliziotti in borghese che passavano di lì.

Sono stati gli agenti a chiamare una pattuglia, con l’intervento del Settore Polizia di Frontiera di Luino, al quale ha fatto seguito l’arrivo dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e quello della Polizia locale di Luino, intervenuti per permettere le operazioni di soccorso e regolare la circolazione stradale.

Fortunatamente per i due coinvolti nulla di grave: dopo esser stati sottoposti alle prime cure sul posto, i due sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Luino, ma solo per accertamenti ed esami di rito.