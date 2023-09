I cinquant’anni di Francesco Pellicini, poliedrico artista con Luino e il lago nel cuore

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Francesco Pellicini, noto artista luinese, compie oggi cinquant’anni e festeggia una carriera che ancor oggi continua senza sosta, con numerose iniziative, rassegne, concerti, spettacoli festival ed eventi che lo vedono protagonista non solo sul lago Maggiore, ma anche in tutta la Lombardia.

Francesco, nato il 22 giugno 1973 a Luino, si è laureato in giurisprudenza, iscritto all’ordine Avvocati di Varese, ma la sua vocazione, sin dall’adolescenza, è stato quella dello spettacolo, del cabaret e della musica. Dal 1996 al 2001 ha lavorato con il compianto Nanni Svampa de “I Gufi”, nelle piazze e teatri della svizzera italiana e lombardi in qualità di ospite, diplomandosi come attore alla scuola “Società del teatro, della musica e del Cinema” di Milano con l’attore Roberto Brivio (“I Gufi”) nel 2000.

Proprio con Brivio, interpretando poi il copione in veste di attore, ha scritto lo spettacolo di teatro canzone cabaret “Noi si finisce male” (2004). Un anno più tardi ha vinto il premio Dario Fo come miglior artista presentatore, nella prima notte bianca dedicata al Nobel e voluta dallo stesso artista in ricordo della sua infanzia trascorsa sul lago Maggiore.

Tra il 2005 e il 2006 è stato il direttore artistico dei Parchi Letterari Hesse, Fogazzaro, Chiara (per la parte letteraria dedicata a Piero Chiara) lavorando con la Fondazione Ippolito Nievo, mentre dal 2007, incarico che ha ancora oggi, è direttore artistico e ideatore del Festival del Teatro e della comicità Città di Luino Terre Insubri in tour. Il festival va in scena dal 2007 ogni estate giungendo oggi (2023) alla diciassettesima edizione.

Sempre nel 2007 ha pubblicato il cd teatro canzone cabaret “Canta chi conta, non conta chi canta, se conta anche una gallina canta”, diventando anche membro del comitato organizzatore “Festival del Racconto amici di Piero Chiara” in Varese. Ha recitato, inoltre, come attore protagonista per cinque anni nello spettacolo teatrale “Di storia in storia la vita (Dileo)”, un omaggio teatrale sulle opere di Piero Chiara. Ha presentato anche gli spettacoli “Le perle di Mogol”, intervistando il celebre attore in dieci piéce teatrali tra Lombardia, Piemonte e Canton Ticino.

Nel 2010 ha fondato la prima scuola del teatro comico città di Luino, sostenuta da Fondazione Cariplo, alla presenza dei relatori Brivio, Svampa, Iacchetti, Patrucco, Rota e Provasio, mentre nel 2011, in piazza del Popolo a Roma, esordio dello spettacolo teatrale “Da Leggiuno in nazionale”, sulla vita di Gigi Riva, nel quale è autore, regista ed interprete dello spettacolo, unico ad avere avuto il placet di scena dallo stesso calciatore.

Ha recitato anche nel film “Il Pretore”, diretto da Giulio Base nel 2013, ricoprendo il ruolo dell’avvocato Gervasini, mentre dal 2016 al 2020 è stato direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Nel 2017 ha fondato e diretto la prima edizione del Festival dei laghi Lombardi, in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Il festival va in scena ogni anno ed è giunto oggi alla sesta edizione (2023).

Dal novembre 2018 fino al giugno 2022 ha fatto parte della compagnia teatrale de “I Legnanesi”, ricoprendo il ruolo di attore vestendo i panni del fratello gemello del “Giuan”. Successivamente, per le restanti stagioni, interpretando il ruolo di Michelangelo nella commedia “Non ci resta che ridere”.

Negli ultimi anni, oltre i suoi appuntamenti fissi con i Festival, che crescono di stagione in stagione, Francesco ha anche collaborato con istituzioni ed enti locali per progetti ed iniziative volte a coinvolgere le popolazioni, tra musica, arte, teatro e tanto altro.

In questi anni, inoltre, ha pubblicato cinque libri: Caro Cedrone (1996, raccolta di poesie edito da Nastro e Nastro); Vecchio Klaiderglak, una vita non mi basta (1998, raccolta di poesie e scritti edito Grafici Querici); Noi i ragazzi del caffè di Luino (2004, racconti editi da Eurostampa); Lui no, è fuori catalogo (2012 racconti G.C. editori), “Faccia da Libro” (20220 G.C. editori)