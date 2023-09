All’Insubria premiati i giovani vincitori della prima edizione locale di Cyberchallenge.it

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si è svolta questa mattina all’Università dell’Insubria la premiazione della prima competizione locale di Cyberchallenge.it, organizzata dal corso di laurea in Informatica, con il coordinamento delle professoresse Elena Ferrari e Sabrina Sicari, e ospitata nell’aula magna Granero Porati di via Dunant, a Varese.

Cyberchalleng.it è un programma di formazione per giovani talenti tra i 16 e i 24 anni del Cini, Cybersecurity National Lab: è la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di Cyberdefender, con il supporto e l’aiuto di esperti in cybersecurity provenienti dalle università italiane e di professionisti dal mondo del lavoro. Dal 2020 Cyberchallenge.it è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze, attraverso il quale il Ministero individua le iniziative e valuta il livello delle competenze conseguite dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

All’Università degli Studi dell’Insubria sono stati selezionati nel mese di febbraio 20 studenti, accomunati da una grande passione per la cybersecurity, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, tanta voglia di imparare.

Gli studenti hanno ricevuto una formazione ad hoc ed hanno partecipato alla gara locale «Capture The Flag», il primo classificato è Loris Biavetti, il secondo è Iuri Antico e il terzo è Mattia Bindella, tutti e tre studenti del corso di studio in Informatica dell’Università degli studi dell’Insubria.

La squadra composta da Loris Biavetti, Iuri Antico, Nicolò Ferrari, Pietro Giola, Kevin Ciceri e Tommaso Morosi parteciperà alla finale nazionale del programma Cyberchallenge.it 2023 al Campus di formazione Onu Itcilo a Torino dal 28 giugno al 1° luglio. Questa fase consisterà in una gara di tipo «Capture The Flag» (CTF) in formato Attack & Defense, da svolgersi in squadra, con i 6 partecipanti scelti da ogni sede.

«Le premiazioni di oggi – dicono Elena Ferrari e Sabrina Sicari – vogliono celebrare il percorso svolto durante i mesi di addestramento da tutti i partecipanti, in particolar modo dai vincitori della competizione. Vuole inoltre sensibilizzare studenti e pubblico sull’importanza del tema della cybersecurity, sul fondamentale ruolo della formazione universitaria in tale ambito e sulle corrispondenti nuove figure professionali».