Lombardia, “Ottimi risultati da legge su assistenti familiari. Da Regione 7,5 milioni in cinque anni”

Il Presidente della IX Commissione Welfare del Consiglio regionale della Lombardia Emanuele Monti ha espresso soddisfazione sui contenuti emersi nella seduta di oggi nella relazione informativa della legge regionale n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”.

«Con la relazione sull’attuazione della legge sono emersi gli ottimi risultati ottenuti e l’impegno profuso da Regione Lombardia, con 7,5 milioni di euro in cinque anni per sostenere il lavoro degli assistenti familiari. Questa legge regionale riveste un’importanza fondamentale nell’affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione lombarda e nell’assicurare un’assistenza adeguata alle persone fragili».

Monti, inoltre, ha elogiato gli interventi adottati per l’attuazione della legge, come l’ampliamento degli sportelli informativi territoriali per l’assistenza familiare e l’istituzione dei registri degli assistenti familiari. È stata riconosciuta anche l’efficacia della misura “Bonus Assistenti Familiari” nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di servizi domiciliari di cura e sottolineando l’importanza dei percorsi formativi specifici per gli assistenti familiari, in linea con gli standard professionali e formativi adottati.

«Questo documento illustrato in Commissione dalla collega Gigliola Spelzini (Lega) è uno strumento molto utile di valutazione sull’implementazione della legge regionale. I prossimi passi – conclude Monti – saranno nell’ottica di semplificare gli strumenti informatici e promuovere un dialogo più ampio con gli stakeholder territoriali al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia delle politiche volte a sostenere il lavoro degli assistenti familiari. L’impegno della IX Commissione proseguirà nella promozione di iniziative concrete per garantire un’assistenza di qualità e una cura adeguata alle persone più vulnerabili. Dopo la presentazione in Commissione la relazione sarà votata nella Commissione della settimana prossima».