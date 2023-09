Recuperati i turisti olandesi dispersi al Sasso del Ferro. Una dei due in ospedale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Aggiornamento ore 8.00

Avevano deciso di compiere un’escursione nei pressi della località turistica Sasso del Ferro, uno dei punti più suggestivi del lago Maggiore, ma non pensavano di perdere l’orientamento e dover chiedere aiuto. Questo è quanto successo ieri pomeriggio a due turisti olandesi.

Così, dopo la chiamata di richiesta di soccorso, dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese, gli specialisti T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), in collaborazione con i tecnici dell’I.M.S.I. Chatcher (Nucleo specializzato nell’individuazione dei telefoni dei dispersi) sono riusciti a ricavare la posizione dei due uomini.

Sul posto è stata inviata una squadra dal distaccamento di Luino, gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Varese e gli aerosoccorritori del reparto Volo Lombardia a bordo del “Drago 153”.

Impegnati anche dodici tecnici della Stazione di Varese del Cnsas Lombardo, XIX Delegazione Lariana.

Dopo averli contattati e individuati, i soccorritori sono riusciti ad avere le informazioni utili per localizzare i due turisti, che si trovavano in località Cascatella, in prossimità di salti di roccia di circa 200 metri. Erano bloccati in quel punto, con la donna che era finita in un punto molto esposto e l’uomo che era con lei più in alto.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Como, che, nella notte, li ha recuperati con il verricello. La donna è stata portata all’ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo, per accertamenti.