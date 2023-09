“Tuttinsieme – Sud”: il progetto di calcio balilla inclusivo nelle scuole arriva alle fasi finali

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si terrà il prossimo 6 giugno a Cagliari il primo dei tre eventi finali del progetto “Tuttinsieme – Sud”, il Torneo Interscolastico di Calcio Balilla inclusivo finanziato dalla Fondazione Vodafone in collaborazione con la Fondazione per il Sud.

Il progetto, coordinato da FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla), in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e la partecipazione di diverse associazioni (che vede capo fila la ASD Gladiatori del Terzo Tempo), ha preso avvio nel 2019, in epoca pre-covid, coinvolgendo tre regioni (Sicilia, Sardegna e Campania), 24 plessi scolastici e più di 5.000 studenti, grazie all’intervento di 50 insegnati formati da FPICB e di 60 calcio balilla donati alle scuole.

«È un progetto importante a livello sportivo, educativo e sociale – commenta Francesco Bonanno, presidente della Federazione con sede a Besozzo – e quello raggiunto è un traguardo che ci riempie davvero di gioia e di orgoglio. Voglio ringraziare il nuovo pool di professionisti che ha permesso di riattivare un progetto che purtroppo, per cause di forza maggiore, era rimasto in stallo in questo periodo. Oggi però siamo arrivati alle fasi finali e saranno tre eventi di sicuro valore che attendiamo con grande emozione. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la Fondazione Vodafone e la fondazione con il sud che hanno fortemente creduto nel valore educativo e di tutte le altre realtà che hanno in ogni modo e forza partecipato alla sua realizzazione. L’appuntamento è a Cagliari, ma stiamo già programmando anche gli altri due eventi».

Oltre che in Sardegna, le fasi finali di “Vodafone Tuttinsieme – Sud” si terranno il primo dicembre a Messina, mentre è ancora in via di definizione l’appuntamento in Campania.

In Sardegna, il progetto di calciobalilla inclusivo, seguito e realizzato dal responsabile Antonio Murgia, è stato avviato dal mese di gennaio 2020 fino ad arrivare a novembre 2020 e fatto conoscere principalmente nel centro-sud della regione, attraverso incontri formativi che si sono svolti in otto scuole e due associazioni situate nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. A ogni istituto scolastico sono stati consegnati due calcio balilla (uno Standing e uno Sitting – Edizione Speciale Tuttinsieme) unitamente al materiale didattico che darà la possibilità d’intraprendere il calcio balilla come attività sportiva sia come atleta che come tecnico.

«Tutti gli incontri hanno suscitato grande interesse tra i professori, ma soprattutto tra gli alunni delle varie scuole aderenti al progetto – commenta Bonanno – Gli studenti normodotati hanno accompagnato i loro compagni disabili in questo progetto, dove lo sport del calcio balilla, si presenta non solo come disciplina sportiva ma anche come momento di aggregazione, divertimento e soprattutto inclusione».