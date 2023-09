“Varese territorio d’Australia”: l’economia varesina protagonista al Sydney Forum

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un’opportunità per promuovere il manifatturiero varesino in Australia: è il Sydney Forum in programma lunedì 5 giugno. E all’insegna dello slogan “Varese territorio d’Australia”, anche il nostro sistema produttivo sarà protagonista.

«Uno slogan che, per un verso – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello –, esprime le relazioni già avviate tra Varese e l’Australia: basti pensare alla presenza sul lago, a Gavirate, dell’European Traning Center che, da ormai diversi anni, ospita gli atleti del paese oceanico in preparazione agli eventi internazionali in programma nel Vecchio Continente, ma anche alle sinergie che si stanno delineando a più diversi livelli. Lo slogan indica, però, anche la volontà di incrementare ulteriormente le opportunità di business che potranno essere colte dalle nostre imprese».

Ecco allora la presenza varesina a Sydney: una partecipazione frutto dell’iniziativa di Camera di Commercio, che proporrà all’attenzione del mondo economico australiano realtà significative del nostro territorio quali il Lombardia Aerospace Cluster, le associazioni di categoria imprenditoriale Confartigianato Imprese Varese e Confindustria Varese e alcune aziende dei settori al centro dell’edizione 2023 del Forum.

«Quello australiano – commenta il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi – è un mercato di estremo interesse per la nostra manifattura. L’Australia sarà protagonista nei prossimi anni di grandi progetti su diversi fronti industriali che necessitano di tecnologie di cui le imprese del nostro territorio sono sviluppatrici, in primis sul fronte aerospaziale, ingegneristico ed energy, ma non solo. Da qui l’importanza di presentarci in maniera compatta come sistema economico. L’export rimane un grande punto di forza dell’industria varesina, con capacità di presidio multi-settoriale anche delle zone geograficamente a noi più lontane, ma molto più vicine di quanto pensiamo per cultura, interessi reciproci e opportunità di partnership».

Da parte sua, Matteo Campari, export specialist di Confartigianato Imprese Varese, aggiunge: «Guardiamo con particolare interesse al mercato australiano, dove sappiamo essere storicamente sempre ben percepito il marchio Made in Italy. Tuttavia, rimangono non poche sfide da raccogliere per le pmi che vorranno inaugurare un progetto di esportazione verso un mercato geograficamente lontano e di cui si dovranno valutare con la massima attenzione le peculiarità culturali. Sfidanti in quel Paese sono le esportazioni del comparto della meccanica, con tutte le sue sfaccettature legate al fatto che l’Australia ha un forte settore minerario e non solo, più ovviamente l’alimentare nel suo complesso».

L’appuntamento del 5 giugno si terrà nelle sale del Museo Marittimo della città australiana e la giornata sarà articolata in una serie di convegni e seminari con la partecipazione di alcuni player di rilievo in diversi ambiti di priorità strategica per l’economia australiana: alimentare, spazio, difesa, energie rinnovabili e riciclo, automazione industriale, trasporto, sanità, tecnologia delle risorse minerarie e loro trattamento. Camera di Commercio Varese sarà presente in qualità di “event partner” con uno stand dove, grazie a video e a brochure, saranno illustrate le caratteristiche di un’economia varesina protagonista sui mercati di tutto il mondo, con un’esportazione che nel 2022 ha toccato la cifra record di 12 miliardi e 300 milioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Australia di Sydney in collaborazione con quella di Melbourne e, oltre agli incontri business to business, è previsto un momento espositivo durante il quale le nostre imprese potranno presentarsi e incontrare buyer e distributori locali oltre a giornalisti di settore e altri operatori.