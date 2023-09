Naufragio sul lago Maggiore, tra le vittime due membri dell’Intelligence italiana

Tempo medio di lettura: 2 minuti

+++ AGGIORNAMENTO ORE 17.50 +++

Sono usciti sul lago Maggiore per festeggiare un compleanno, noleggiando una house boat, ma mai avrebbero pensato che il maltempo potesse colpirli e potesse causare una tragedia. Questo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, a Lisanza, frazione di Sesto Calende.

A ribaltarsi è stata una house boat presa a noleggio, con a bordo 25 persone circa, per la maggior parte cittadini stranieri: alcune sono riuscite a salvarsi, mentre altre sono disperse nelle acque del lago, mentre intorno alle 22 è stata trovato il corpo di un uomo senza vita da parte dei soccorritori, intorno alle 23.50 è stata trovata la seconda, quando i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno anche individuato il relitto a sedici metri di profondità.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 150” e il nucleo sommozzatori di Milano, insieme a un elisoccorso, tre automediche, due mezzi di coordinamento maxi emergenze AREU, dieci ambulanze, la Guardia Costiera e i carabinieri del comando provinciale di Varese.

Sul luogo della tragedia anche il colonnello Gianluca Piasentin, comandante provinciale dell’Arma, e il comandante del Nucleo Operativo Alessandro Giuliani, che hanno raggiunto la sede dei Cantieri Nautici Piccaluga, da dove l’imbarcazione era partita nella giornata di oggi per la tragica gita.

Oltre alla persona trovata in acqua priva di vita, sono confermati tre dispersi, mentre delle persone soccorse tre sono state trasportati in codice verde all’ospedale di Angera, uno in codice giallo all’ospedale di Gallarate e uno, sempre in codice giallo, all’ospedale di Circolo di Varese. Quindici, invece, non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Come comunicato poi questa mattina da parte dei vigili del fuoco, i sommozzatori hanno infine recuperato altri due corpi dalle acque del Verbano. In totale, dunque, le vittime accertate sono quattro e non risultano – secondo quanto era già stato dichiarato in precedenza – altre persone disperse.

Secondo quanto riporta VareseNoi, le vittime sono tre turisti e un componente dell’equipaggio, ovvero la moglie del comandante dell’house boat. La donna, di origini russe, abitava in provincia di Varese, non lontano da Lisanza. Tra loro ci sono anche due agenti dell’Intelligence: Claudio Alonzi, 62 anni, e Tiziana Barnobi, 53 anni, entrambi dipendenti del comparto dell’Intelligence italiana a bordo dell’house boat per festeggiare il compleanno di un amico. Entrambi erano sposati e con figli. La quarta vittima, invece, è di nazionalità israeliana.

In queste ore i vigili del fuoco dei nuclei sommozzatori di Milano e Torino, con il supporto degli specialisti del soccorso acquatico del comando di Varese e dei sommozzatori dei carabinieri, stanno effettuando le operazioni di recupero dell’imbarcazione affondata.

La Procura di Busto Arsizio ha infine aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio colposo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Varese, che dovranno fare luce sulle condizioni della barca, ma anche sulle specifiche autorizzazioni alla navigazione e al trasporto turistico.