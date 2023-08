Camera di Commercio, Programma pluriennale 2023/2028: al via la progettazione condivisa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il primo appuntamento è stato quello di oggi, venerdì 12 maggio: una mattinata di ascolto, analisi e dibattito per dare il via all’attività di progettazione condivisa del Programma Pluriennale 2023/2028 di Camera di Commercio Varese.

«Un momento ad alto profilo – spiega il presidente Mauro Vitiello–, l’occasione di un importante dialogo a 360 gradi con i parlamentari e i consiglieri regionali varesini ma anche le associazioni imprenditoriali, i sindacati, le istituzioni locali e i nostri consiglieri camerali».

«Vogliamo che le principali linee strategiche di attività su cui concentrarci come ente camerale nei prossimi anni siano il più possibile condivise e arricchite da contributi innovativi – afferma ancora il presidente -, valutazioni ma anche istanze pertinenti con lo sviluppo economico e sociale del territorio e del Sistema Varese nel suo complesso».

La consultazione partecipata di tutte le organizzazioni e le istituzioni delle realtà economico-produttive, sociali e amministrative del territorio varesino diventa quindi l’elemento cardine su cui Camera di Commercio vuole innestare la costruzione dei suoi indirizzi strategici e delle sue azioni per l’immediato futuro.

«Il confronto odierno con la politica – sono sempre parole di Vitiello – vuole far in modo di trarre spunto dalle agende dei lavori dei Parlamenti europeo e nazionale e del Consiglio Regionale per coniugare una visione Global con una prospettiva Local. Intanto, quale primo passaggio, sulla base delle indicazioni emerse dal Consiglio Camerale si è deciso di declinare il Programma Pluriennale in tre missioni portanti: “Nuove Generazioni”, “Attrattività” e “Sostenibilità”».

«Partiamo da qui e insieme lavoriamo per costruire una programmazione in grado di offrire opportunità di crescita e sviluppo per l’economia varesina. Un compito impegnativo, ma sul quale vogliamo fortemente mettere in campo tutte le nostre competenze e capacità operative», conclude.

Nelle prossime settimane, le tre missioni portanti del Programma Pluriennale 2023/28 di Camera di Commercio Varese verranno approfondite in occasione di altrettanti nuovi momenti di ascolto, analisi e dibattito.