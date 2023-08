Luino, la famiglia Castorino festeggia i 65 anni di matrimonio di Orazio e Pietrina

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Esiste l’amore eterno? Sì, guardando Orazio e Pietrina, possiamo affermarlo. Un amore che ieri ha compiuto 65 anni: i due, infatti, si sono sposati nel 1958 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e da questa indissolubile unione sono nati ben undici figli, che hanno voluto condividere con loro questo straordinario traguardo.

Insomma, una vita insieme per i due “sposini”, Orazio di 83 e Pietrina di 84 anni, che sono riusciti a superare qualsiasi avversità rimanendo fedeli a quello che si erano promessi nel lontano 26 aprile del 1958, prima di dar luce ai primi quattro figli in Sicilia, Ninella, nata nel 1958, e poi Antonino, Cosimo ed Emanuele.

Qualche anno più tardi, nel 1964 precisamente, come hanno fatto migliaia di meridionali, Orazio e Pietrina hanno lasciato la loro terra natia, in cerca di fortuna e di lavoro, arrivando a Luino, nel lontano nord, ad oltre mille chilometri di distanza.

Da una parte Orazio, che faceva il muratore ed ha iniziato a lavorare prima in qualche ditta della zona e poi nella vicina Svizzera, e dall’altra Pietrina, casalinga con la passione per la sartoria, che si occupava della famiglia, dei figli e di guadagnare qualcosa da aggiungere allo stipendio del marito, che quotidianamente si recava in Ticino per non far mancare nulla ai propri figli, anche a quelli nati a Luino, come Sebastiana, Roberto, Marco, Cinzia, Anna, Tamara ed Elena.

Quest’ultima, però, è nata in Sicilia, in una breve parentesi nella quale la famiglia Castorino si era ritrasferita a Barcellona, sentendo la mancanza e la nostalgia della loro terra, anche se ogni estate era meta di vacanza. Un solo anno, però, dal 1977 al 1978, utile per capire che Luino era ormai diventata una seconda casa e un luogo ideale per far crescere i propri figli, permettendogli di avere più opportunità ed un futuro migliore.

In quegli anni, dopo aver vissuto vicino all’ospedale e nella frazione di Moncucco, dove tutti gli altri figli sono nati e cresciuti, Orazio si era specializzato anche come piastrellista e, una volta rientrato a Luino, aveva costituito una ditta che in tanti anni di lavoro ha realizzato numerose pavimentazioni a tanti cittadini del territorio luinese e del Varesotto.

Un mestiere, quello di piatrellista, che Orazio ha tramandato, a partire dagli anni ’80, ai figli Antonino, Roberto e Marco, ai generi e ai nipoti, che fino a qualche anno fa si occupavano di questo grazie ai consigli e agli insegnamenti di nonno Orazio, ormai in pensione da tanti anni.

Insomma, una vita trascorsa tra amore, unione e famiglia, alla quale si sono aggiunti i sacrifici di diverse generazioni, che hanno accompagnato Orazio e Pietrina fino ad oggi, o meglio fino a ieri, quando gli undici figli hanno voluto festeggiare insieme a loro il 65esimo anniversario di matrimonio in felicità, tra torta, brindisi e regali, in attesa di domenica, quando la numerosa famiglia, quarantuno in totale tra gli 11 figli, i 22 nipoti e gli 8 pronipoti, si riuniranno insieme ad altri parenti ed amici, in un ristorante della zona per festeggiare questo straordinario traguardo.

Una storia più unica che rara, 65 anni di matrimonio, che in pochi riescono a raggiungere, soprattutto in un periodo storico come il nostro, nel quale alle prime difficoltà tutto viene messo in discussione, al contrario di quanto fatto da Orazio e Pietrina che sono riusciti sempre a farsi forza a vicenda, mettendo l’amore sempre davanti a tutto.