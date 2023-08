Tra Piediluco, Melano, Ghirla e Varese ottimi risultati per la Canottieri Caldè

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La stagione remiera della Canottieri Caldè, iniziata a marzo al Meeting Nazionale a Candia Canavese con buoni successi, continua a regalare soddisfazioni alla compagine di Castelveccana.

Alternandosi tra le specialità dello Scorrevole e del Sedile Fisso, i risultati, frutto di un buon lavoro di allenamento hanno portato gli atleti, in ogni competizione alla quale hanno preso parte nelle ultime settimane, ad aumentare il medagliere.

Sabato 25 e domenica 26 marzo, al Meeting Nazionale di Piediluco, gli atleti del 4 Ragazzi U17 alla loro prima esperienza a livello nazionale, hanno conquistato un onorevole nona piazza, mancando per poco la semifinale; secondo posto in Finale B per Chiara Rigazzi nel Singolo Femminile U17 e un’ulteriore seconda piazza è stata guadagnata da Irene Ghiringhelli e Giulia Mastropietro in equipaggio misto con Arolo, iscritte nel 4 Ragazze U17.

Domenica 2 aprile, invece, mini trasferta in Svizzera a Melano con buoni successi anche in questa occasione: medaglia d’oro per Chiara Rigazzi con equipaggio Regione Lombardia e medaglia d’argento per l’equipaggio del 4 Under 17 di Arini, De Bitonti, Lucini e Guidi; bronzo per il doppio Under 17 F di Rigazzi e Ghiringhelli.

Nella stessa giornata, al Campionato Italiano di Fondo di Sedile Fisso, l’equipaggio di Brusa e Spadoni nel doppio Master si è fregiato della medaglia d’argento e del titolo di vice campioni d’Italia.

Domenica 16 aprile, al termine della giornata di gare svoltasi sul lago di Ghirla, nel Sedile Fisso gli atleti della Canottieri Caldè sono stati protagonisti per ben cinque volte sulle sei gare a cui erano stati iscritti.

Tre gli ori per il 4 di Coppia Ragazzi di Lucini, Guidi, Arini, De Bitonti (tim. Menghi), per il Doppio Ragazze di Ghiringhelli e Rigazzi e per il 4 Cadetti Maschile di Arini, De Bitonti, Cotugno e Vallarini (tim. Menghi).

Argento per il Doppio Spadoni-Valli (misto Lezzeno, tim Luini) e bornzo per il doppio Cadette Luini-Vaglio. Quarta piazza per il due di punta Ragazzi di Lucini e Boldrini (tim. Luini).

Sabato 22 aprile alla Schiranna di Varese, si è svolta invece la prima regata regionale D’Aloja dedicata al settore Giovanissimi. Anche qui nuove soddisfazioni per la compagine calderina.

Medaglie d’oro per Prataviera negli Allievi B1 e per Boldrini e Caccamo nel Doppio Allievi B2. Argento per Luini e Menghi (nel 2 Cadette Femminile) – risultato storico per la Canottieri sulla punta – e bronzo per Petrolo nel 7,20 Allievi B2 e per Vaglio nel 7,20 Cadette Femminile.

Quarta piazza per gli altri equipaggi di Jacopo Bresciani (prima in Singolo e poi in Doppio Cadetti misto Cerro), Arini e Bassi d’Alessio nel Doppio Allievi C M e per il 4 Cadette Femminile composto da Luini, Vaglio, Menghi e Lemhani (misto Arolo).

Infine, domenica 23 aprile, altri bei risultati alla prima regata selettiva di Coppa Montù, tenutasi sempre a Varese, con una seconda piazza d’argento per il 4 Under 17 di Arini, De Bitonti, Guidi e Lucini.

Dopo le batterie di qualificazione e la conquista della finale A, Rigazzi e Ghringhelli, con barche singole Under 17, si sono classificate rispettivamente quarta e settima nella finalissima. Batteria di qualificazione anche per De Bitonti (Singolo U17) che è passato in Finale B e ha poi conquistato l’ottavo posto. Quarto posto in finale diretta, invece, per il 4 ragazze U17 di Rigazzi e Ghiringhelli (misto Arolo).