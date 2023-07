Incidente in centro Luino, una giovane in ospedale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un altro incidente stradale, dopo quello avvenuto a Valganna, si è verificato intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 17 aprile, questa volta nel centro di Luino.

In via Vittorio Veneto, per cause e dinamica da accertare, si è verificato un impatto fra due ragazze a bordo di uno scooter e un’automobilista alla guida di una Peugeot nera.

Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza della Padana Emergenza e una pattuglia della Polizia locale di Luino.

Gli operatori sanitari hanno prestato soccorso a una delle due giovani che si trovava sulla due-ruote, per la quale non vi sono comunque state gravi conseguenze, mentre l’altra, così come la conducente dell’automobile, sono rimaste illese. Entrambi i veicoli hanno riportato alcuni danni.