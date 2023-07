In cerca di un cadeau gustoso per la Festa della Mamma? Su Sicily Addict tantissime prelibatezze siciliane

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Festa della Mamma è sempre più vicina. Per il 2023 dimentichiamoci di abiti, gioielli e accessori: grazie a Sicily Addict (www.sicilyaddict.it) è semplice regalare alla destinataria un vero e proprio viaggio enogastronomico tra i sapori inconfondibili della Sicilia. Nell’offerta del negozio digitale, infatti, s’incontrano tantissimi prodotti unici, dalla cassata agli arancini, realizzati con ingredienti 100% locali e metodi tradizionali. La soluzione perfetta per donare uno speciale peccato di gola.

L’obiettivo del negozio digitale è quello di valorizzare e donare la giusta importanza ad una terra che da sempre realizza specialità uniche, apprezzate in tutto il mondo. La proposta, accessibile in pochi click, è composta da oltre 300 alternative, che spaziano dalla pasticceria siciliana alle opzioni di rosticceria.

Per quanto riguarda le opzioni, s’incontrano arancini pronti da friggere a casa, come gli Arancini al Burro e Prosciutto cotto e quelli al Ragù di Suino Nero Dei Nebrodi. Spazio, però, anche a olio, vini, spezie, distillati, farine, conserve e altre prelibatezze, come la linea Pistacchio Lovers.

In catalogo figurano anche le Sicilybox, la soluzione perfetta per fare un regalo unico e gustoso in occasione della Festa della Mamma. Si tratta, infatti, di allettanti confezioni che permettono di assaggiare una varietà di prelibatezze siciliane. Ad esempio, Sicilybox BEDDA MATRI include 5 Cannoli Siciliani e Kit Cremosa co Tuppo. Mentre Sicilybox WELCOME KIT è caratterizzata da 5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini.

Le specialità disponibili sul negozio digitale hanno già conquistato la soddisfazione di più di 55mila clienti, come dimostrano le migliaia di recensioni verificate da Trustpilot.

Non solo su www.sicilyaddict.it. Le prelibatezze della realtà italiana sono disponibili anche presso le cloud kitchen di Milano e Firenze che, approfittando della comodità del delivery, recapitano l’ordine a casa dei clienti in breve tempo.

Quanti sono alla ricerca di spunti, ricette, idee e consigli per gustare al meglio le declinazioni di sapore della pasticceria siciliana possono approfittare del blog ufficiale. A ciò si unisce un puntuale servizio di assistenza, sempre pronto a fornire suggerimenti preziosi, raggiungibile tramite telefono, e-mail e WhatsApp.

Le spedizioni sono celeri, si realizzano in 48/72 ore lavorative e diventano gratuite per importi superiori a 59.90 euro. Vengono utilizzati imballi a temperatura controllata ed è previsto il reso (anch’esso a costo zero).

Terminano l’esperienza d’acquisto online diverse modalità di pagamento: carta di credito/debito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario. Soluzioni sicure e trasparenti, che pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo.

Per la Festa della Mamma scegli un dono speciale su www.sicilyaddict.it. Regala alla destinataria un autentico viaggio tra i sapori tipici della tradizione siciliana!