Grantola, al Mignon un altro fine settimana con “Stranizza d’amuri”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Anche in questo fine settimana, il cinema Mignon di Grantola ospiterà le proiezioni del primo film di Beppe Fiorello in qualità di regista, “Stranizza d’amuri”.

Ispirata a una vicenda realmente accaduta nel 1980 a Giarre, in Sicilia, la pellicola si rifà alla storia di Toni e Giorgio, Antonio Galatola e Giorgio Giammona, due giovani omosessuali uccisi in un duplice omicidio di matrice omofoba.

Il film sarà in sala da oggi, venerdì 14, fino a domenica 16 aprile con i seguenti orari: alle 21.00 di oggi e domani, sabato 15; alle 16.00, 18.15 e 21.00 di domenica.

La trama

Il film è ambientato in Sicilia nell’estate del 1982, quando tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, dove gli azzurri, trascinati da Paolo Rossi, si preparano a conquistare la terza coppa del mondo. La storia è quella di Gianni, un giovane di diciassette anni senza amici, gay e bullizzato per questo da alcuni suoi coetanei, dai quali subisce in silenzio ogni loro scherno. L’unica persona in cui Gianni trova conforto è la madre Lina che lo sostiene sempre, anche quando è costretta a scontrarsi con il suo compagno, Franco, il proprietario dell’officina dove lavora il giovane. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino. I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi sono costretti a mantenere segreto, per la paura del forte pregiudizio di chi li circonda… (Foto e trama da comingsoon.it)