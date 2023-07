Ecorun a Varese, modifiche alla circolazione per i bus di Autolinee Varesine

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La manifestazione podistica Ecorun, prevista per domenica 16 aprile a Varese, comporterà significative variazioni alla viabilità che impattano anche sul servizio di trasporto pubblico locale.

Per l’intera giornata di domenica, infatti, nessun autobus potrà transitare dalle fermate centrali, ovvero quelle di via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco e via Veratti: la chiusura di queste strade è infatti prevista dal mattino sino alla sera.

Per quanto riguarda le linee extraurbane (quelle che collegano Varese ai paesi limitrofi), è consigliabile recarsi al capolinea di piazzale Kennedy, perché da lì i mezzi verranno instradati su percorsi alternativi per uscire dalla città.

Le linee urbane dovranno invece essere limitate ai margini del centro, senza garantire dunque la consueta linearità dei percorsi. Nello specifico: gli autobus da/per i capolinea di San Fermo, Belforte-Cascina Mentasti, Olona, Bizzozero, Bizzozero Nabresina, Biumo Superiore e Capolago si attesteranno per l’intera giornata presso la stazione FS/piazzale Trieste.

Le restanti tratte saranno attive indicativamente nelle fasce orarie 7.00-8.30 e dalle 12.00 a fine servizio, limitandosi alla fermata di via Sanvito (XXV Aprile) per quanto riguarda le corse dirette a Schiranna-Calcinate del Pesce e Velate; per quanto riguarda le corse dirette ad Avigno, Sangallo, Montello Scuola Europea, Prima Cappella/Sacro Monte e Bregazzana/Calcinate Orrigoni, la fermata di riferimento sarà invece piazza Beccaria. Nella fascia oraria tra le 8.30 e le 12.00, queste linee non potranno invece essere attive, in quanto la gara andrà ad interessare anche altre vie oltre a quelle del centro cittadino.

Il dettaglio delle variazioni è riportato al link https://www.ctpi.it/it/Modifiche-percorsi-domenica-16-aprile.html