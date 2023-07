Leggiuno, il nuovo stadio del Cagliari intitolato a Gigi Riva

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.varesenoi.it) Il consiglio comunale di Cagliari su proposta del sindaco del capoluogo sardo ha deciso di intitolare il nuovo stadio della città, che sorgerà sulle ceneri del Sant’Elia, a Gigi Riva: un omaggio di tutta la Sardegna al grande bomber della nazionale italiana nato a Leggiuno nel 1944.

«Orgogliosi e onorati» si dicono gli amici del Fans Club Gigi Riva di Leggiuno, guidato da Claudio Ferretti. «Gigi Riva – spiega Ferretti – unisce idealmente la sua Sardegna, terra di adozione, con la sua terra di origine; quando ci sentiamo al telefono ricorda sempre con affetto luoghi e amici dove ha passato i primi 18 anni della sua vita e dove spesso insieme ai figli Nicola e Mauro veniva a trascorrere le ferie estive nella casa dove è nato».

Il Fans Club sta pensando ad un altro omaggio per Rombo di Tuono. «Anche noi “uomini di lago” come ci definisce Rombo di Tuono stiamo predisponendo un progetto su un’idea dei figli e dei nipoti, coinvolgendo in un cortometraggio i suoi amici di infanzia» annuncia Ferretti. Il videomaker è già stato individuato, è Luca Barone e sarà un’occasione anche per promuovere le bellezze del territorio e del lago Maggiore.

«E’ un progetto ambizioso – continua il presidente – il Fans Club sta coinvolgendo associazioni del territorio e amministrazione comunale per sostenere i costi di realizzazione. L’idea e di far vedere il filmato anche in Sardegna; potrebbe essere una occasione di promozione turistica e per siglare un gemellaggio tra Leggiuno e Cagliari».

(Nella foto di copertina: Gigi Riva con i suoi due figli)