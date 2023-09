Luna Park alla Schiranna: «Due nuove attrazioni e tanta voglia di divertirsi»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(A.C. dal sito www.varesenoi.it) Conto alla rovescia per il ritorno del Luna Park alla Schiranna. Le attrazioni, una settantina compresi i banchi gastronomici che come sempre troveranno spazio a ridosso del Parco Zanzi, apriranno i battenti sabato 25 marzo.

Le operazioni di allestimento dell’area stanno iniziando in questi gironi ed entreranno nel vivo nel weekend: in piazzale Roma è possibile vedere i primi camion carichi del materiale che allieterà i varesini nelle prossime settimane di primavera.

Non mancheranno le novità. «Una sarà proprio la mia – ci dice Romes Uga, membro della commissione tecnica organizzativa del Luna Park, ormai cittadino storico di Varese – L’Allegra Fattoria lascia spazio a una nuova attrazione e cioè la Top Spin, una navicella a 18 posti che oscilla e compie una rotazione a 360 gradi elevandosi per più di 20 metri. L’altra novità è la Break Dance, una piattaforma gigante con dei piccoli bracci rotanti: a ogni braccio sono collegate 4 vetture, 16 in tutto. Farà divertire ragazzi e famiglie».

Arrivano da Veneto, Piemonte, Liguria ma anche dalla nostra provincia e non solo garantendo esperienza e accoglienza: sono i lavoratori del Luna Park di Varese, compagni fedeli e storici del divertimento varesino che rimarranno alla Schiranna fino al Primo Maggio.

Esposto su tutte le casse delle attrazioni ci sarà anche il QR code (in galleria fotografica): cliccando sarà possibile visualizzare e seguire su Instagram tutte le info, i video e le promozioni.

Il Luna Park aprirà quindi il 25 marzo alle 15 e sarà visitabile durante la settimana dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 24 mentre nei giorni festivi e nei prefestivi dalle 10 del mattino fino alle 24. L’area avrà a disposizione due posteggi nei prati proprio all’ingresso di piazzale Roma, mentre sarà possibile ovviamente raggiungere la Schiranna con il trasporto pubblico.

«Ci auguriamo un’annata come l’ultima – conclude Romes – in cui siamo siamo stati fortunati sia per il tempo che per la gente che è venuta a trovarci. C’è grande voglia di Luna Park».