Bocce, ai nastri di partenza i Campionati di promozione

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(di Roberto Bramani Araldi) Il prossimo 18 marzo inizieranno i Campionati di promozione di categoria, per i quali sono stati varati i gironi eliminatori all’italiana, con incontri di andata e ritorno, per arrivare a selezionare le compagini vincitrici dei raggruppamenti che si disputeranno il successo finale a eliminazione diretta.

In Lombardia si sono iscritte 7 squadre di prima categoria, 25 di seconda e 16 di terza, per un totale di 48 compagini su oltre 200 società. Lo scorso anno erano state 49, quindi la numerosità del 2023 è in linea con quella del precedente anno e come non era un risultato esaltante nel 2022, lo è a maggior ragione quello attuale.

Bisogna considerare che alcune società hanno iscritto due compagini, per cui la partecipazione è percentualmente più bassa.

Infatti, nella riunione delle Società iscritte ai campionati di seconda e terza categoria indetta in remoto dal Comitato Regionale Lombardo il 9 marzo, presieduta dal suo presidente Moreno Volpi, i presenti assommavano a 26 pur in rappresentanza di quasi tutte le delegazioni lombarde.

Sono emerse alcune criticità, soprattutto per il settore arbitrale la cui penuria di vocazioni, principalmente per quanto concerne i direttori di gara, rende sempre arduo il cammino per effettuare le designazioni, come sottolineato dal coordinatore AIAB Lombardia Gaetano Benzoni.

Quindi inevitabile il ricorso agli arbitri societari, che dovranno aver seguito il corso relativo e dovranno indossare la divisa della squadra ospitante nell’espletamento della loro funzione.

Una delle ragioni della limitata partecipazione va ricercata nella spirale dei costi che devono essere sostenuti da ogni società: non è che nello sport per tutti sia così scontato reperire sponsor interessati a coprire le spese inerenti il nucleo di giocatori che va a formare il gruppo di squadra.

La Federazione non prevede sovvenzioni per i partecipanti, anzi fra le spese bisogna annoverare anche quella per l’iscrizione al campionato, ci sono solo premi – non faraonici – per chi arriva in fondo: è un annoso problema che per ora non ha trovato soluzione.

Per la provincia di Varese si sono iscritte dodici compagini, una nella prima categoria, sei nella seconda e cinque nella terza, il che rappresenta il 25% sul totale, con tre società, Bederese, Malnatese e Ternatese, presenti con due squadre nei diversi campionati: percentuale considerevole che testimonia un’elevata presa di coscienza a livello territoriale dell’effetto trainante delle competizioni a squadre, capaci di suscitare il senso di appartenenza per i giocatori e di calamitare l’interesse del pubblico che si lega ai colori locali e non ai singoli.

Varese come delegazione guida, Bergamo e Milano, pur avendo dimensioni ben diverse, seguono con otto squadre che costituiscono ciascuno il 16,7%.

Le società della delegazione di Varese coinvolte sono nove su venticinque, il che rappresenta il 36%: altra percentuale notevole che la pone all’avanguardia in questo tipo di competizioni.

Infine lodevole la stesura dei gironi per i quali è stato tenuto conto della geografia, evitando di far percorrere lunghe trasferte ove non necessario: per esempio il quarto girone di seconda categoria è interamente occupato da compagini varesine.

Seppure non siano stati ancora pubblicati i tempi esatti delle fasi finali, i campionati si concluderanno fra la fine estate e l’inizio autunno con un’estensione d’interesse che abbraccerà circa sei mesi della stagione.

Fermi i campionati principali, per la serie A la penultima giornata del girone d’andata mette in vetrina alcuni incontri atti a solleticare l’interesse sull’alta classifica: su tutti Caccialanza Milano/Giorgione Treviso e TME 88 Lodi/Possaccio Verbania.

PILLOLE DI BOCCE

13 marzo – Monvallese – inizio regionale serale coppia imposta AC-BB-Inf.

18 marzo – Campionato Italiano Serie A – 8a giornata

TME 88 (LO) – Possaccio (VCO)

Caccialanza (MI) – Giorgione (TV)

CoferMetal (AN) – Vigasio (VR)

Classifica

Vigasio (VR) 15 – Giorgione3Villese (TV) 14 – Caccialanza (MI) 13 – TME88* (LO) 12 – Possaccio (VCO) 11 – Kennedy (NA) 11 – Mosciano (TE), Boville (RM) 6 – Flaminio (RM)* 5 – CoferMetal (AN) 3.

*una partita in meno