A Lavena Ponte Tresa arriva un nuovo mezzo per il trasporto di persone anziane o con disabilità

Il sostegno alla comunità passa anche attraverso servizi che possono apparire tutto sommato semplici, ma che offrono un supporto talvolta indispensabile, specialmente per tutte le persone sole o in difficoltà.

Uno di questi è il trasporto dedicato agli anziani o alle persone con disabilità che necessitano di un aiuto per raggiungere ospedali o luoghi analoghi, ad esempio per effettuare visite o esami, e non hanno nessuno che possa accompagnarli. Per sopperire a questo bisogno, l’assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Lavena Ponte Tresa guidato dall’assessore Pasqualino D’Agostino ha fortemente voluto un nuovo mezzo da adibire proprio a tale tipologia di trasporto.

E il nuovo veicolo, dal valore di 39mila euro finanziati interamente da Regione Lombardia, è stato appena consegnato al paese lacustre.

A gestirlo sarà lo stesso ufficio dei Servizi alla Persona che ne ha curato l’acquisto e l’allestimento e a guidarlo saranno invece i volontari Cristina, Donato, Bruno, Renato, Leonardo e Carmelo, «cui va il nostro grazie per il loro impegno», chiosa il sindaco Massimo Mastromarino, che definisce questa iniziativa come segno di «una maggior attenzione per la popolazione fragile del nostro Comune».