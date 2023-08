Canottieri Germignaga, Lorenzo Sulaj e Alessio Gugole sul podio alla “D’Inverno sul Po”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Trasferta fuori regione per la Canottieri Germignaga, che lo scorso weekend ha partecipato alla regata in Piemonte, la “D’Inverno sul Po“, in provincia di Torino, una gara di fondo che si svolge su diverse distanze.

Sulla distanza dei 1000 metri terzo posto per Lorenzo Sulaj e Alessio Gugole nel doppio allievi B2 maschile. Nella stessa gara 15esima posizione per Francesco Passera e Antonio Matarazzom al suo esordio. Sesta posizione e ottima prova per Martino Scalfone nel 7,20 allievi B1 maschile.

Si passa alle gare sui 4000 metri, dove il doppio Allievi C di Federico Rigazzi e Francesco Putignano è settimo al traguardo. Prova di grande grinta per loro. Quarto posto, ad un passo dal podio, per Andrea Gugole nel 7,20 allievi C maschile. Irene Raineri, con qualche difficoltà di direzione è ottava al traguardo nel 7,20 allievi C femminile.

Ottimi i piazzamenti dei doppi Under 17 maschile di Stefano De Bitonti con Victor Morreale e Stefano Lavarra con Matteo Melegari, che sono rispettivamente ottavi e diciasettesimi al traguardo.

Stefano, Victor, Matteo e Stefano hanno gareggiato anche nella gara del 4 under 17 maschile sulla distanza dei 5000 metri piazzandosi al trentesimo posto su 52 equipaggi iscritti. Su questa distanza hanno gareggiato anche i doppi cadetti di Augusto Pizzi con Miguel Galantina (al suo esordio) e Riccardo Mastropietro con Francesco Gallicchio che giungono rispettivamente 18° e 22° nel doppio cadetti maschile.

Il prossimo appuntamento, con la regata regionale valida per la classifica Coppa Montù, è in programma il 5 marzo a Eupilio.