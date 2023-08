Brenta dice addio all’ex sindaco Aldo Castoldi, «Se ne va un politico di vecchio stampo»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Si è spento la scorsa notte, all’età di 79 anni, Aldo Castoldi, ex sindaco di Brenta, paese che aveva guidato per due mandati fino al 1997, anno in cui aveva passato il testimone all’attuale primo cittadino, Gianpietro Ballardin. Castoldi, nato a Pavia nel 1943, da tempo malato, era lo zio dell’attuale presidente di Comunità Montana Valli del Verbano, Simone.

Lascia la moglie ed una figlia, che gli sono stati vicini fino all’ultimo, nella sua abitazione del paese in Valcuvia. Grande il cordoglio non solo di parenti e amici, ma anche dell’intera comunità, per una figura che per anni è stata un punto di riferimento per il territorio.

«Ho sempre apprezzato chi spende il tempo per la gestione della cosa pubblica, come ha fatto Aldo Castoldi nella sua vita – commenta il sindaco Gianpietro Ballardin -. Castoldi ha contribuito a rendere più bello il nostro paese, era un politico di vecchio stampo. Per questo andrò a rendergli omaggio, portando il cordoglio di tutta la comunità alla sua famiglia».

«Sono molto addolorato per questa nostra perdita, ovviamente sono legato da un sentimento familiare, che va oltre la politica – racconta il presidente di Comunità Montana, Simone Castoldi -. Lo ricordo come un uomo appassionato di politica, un socialista molto moderato e attento alle esigenze del paese e non solo, visto che ha contribuito allo sviluppo dell’allora Comunità Montana della Valcuvia. Per questo non posso che unirmi alle parole dette dal sindaco Ballardin».

I funerali si terranno venerdì pomeriggio, 10 febbraio, alle ore 15 presso la Chiesa di Brenta.