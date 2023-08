Sicurezza in montagna e ricerca di persone travolte da valanghe: nuova esercitazione per il CNSAS di Varese

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

È stata la Val Formazza, in Piemonte, a ospitare questa volta l’esercitazione della Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, tenutasi nello scorso fine settimana.

Nei pressi del rifugio “Maria Luisa”, sopra Riale, a 2000 metri di quota, undici tecnici, insieme con due medici e un infermiere del Cnsas, hanno allestito uno scenario di ricerca, con l’utilizzo dell’artva (apparecchio ricerca travolti in valanga) e il conseguente disseppellimento della persona travolta con tanto di verifica sanitaria.

Inoltre, nella serata di venerdì 27 gennaio, la Stazione di Varese, in collaborazione con il Cai, ha organizzato un incontro dal titolo “Sicurezza in montagna – Una storia lunga trent’anni”, durante la quale i tecnici illustreranno ai partecipanti la storia della Stazione, dalla sua nascita a oggi, come è composto il Cnsas e come viene attivato, oltre a informazioni utili per muoversi in sicurezza in montagna, autosoccorso e soccorso organizzato.

La serata avrà inizio alle 21.00 nella sala “Ex mutuo soccorso” in via Trento 1 a Varano Borghi.