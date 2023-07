Ferrera di Varese in festa per i cent’anni di nonna Eleonora

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un intero paese in festa per celebrare al meglio il compleanno di Eleonora Marzotto, che ieri ha raggiunto la tenera età di cent’anni, una vita carica di esperienze e di ricordi preziosi, tra l’affetto e l’amore dei suoi familiari, dei suoi nipoti e pronipoti, riunitisi insieme per l’occasione.

Eleonora è nata il 13 gennaio 1923 a Porcia, in provincia di Udine, in un’epoca storica totalmente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo oggi, un momento in cui dopo la fine della Grande Guerra in Italia aveva preso il potere il fascismo. Alla fine degli anni 40′, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è trasferita dal Friuli Venezia Giulia a Ferrera di Varese, dove ha dato vita alla sua famiglia.

Quella di nonna Eleonora è stata una vita dedicata alla famiglia, ma allo stesso tempo al lavoro ricorda di avere lavorato al Cotonifico dei “Fratelli Calcaterra” di Ferrera ed alla ceramica di Cunardo. Amante del lavoro a maglia, Eleonora racconta le sue passeggiate, che ha compiuto sino a pochi mesi fa.

«Con tanto affetto, a nome anche dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità le ho consegnato una pergamena ed un mazzo di fiori, porgendole i miei migliori auguri per questo splendido traguardo raggiunto», commenta la prima cittadina Marina Salardi che ieri mattina le ha fatto visita presso l’abitazione in cui risiede.