Elezioni provinciali, centrodestra compatto a favore di Emanuele Antonelli

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In vista delle prossime elezioni provinciali, in programma alla fine di gennaio, gli amministratori locali del centrodestra hanno raccolto, in pochi giorni, oltre 300 firme di consiglieri comunali a sostegno della candidatura di Emanuele Antonelli a presidente della provincia di Varese.

«È stato un lavoro corale portato avanti con autentico spirito di squadra. Siamo quindi pronti per depositare ufficialmente la documentazione prescritta per la candidatura e ad iniziare la campagna elettorale per le elezioni del 29 gennaio» commentano i coordinatori provinciali Andrea Pellicini (FDI), Andrea Cassani (Lega), Giuseppe Taldone (FI), Leslie Mulas (Lombardia Ideale) e Mattia Premazzi (Noi Moderati).

«Si riparte – affermano – sulla base degli importantissimi risultati ottenuti dall’amministrazione Antonelli, capace di risanare i conti dell’ente e di avviare significativi investimenti sul territorio provinciale».

Alle urne per eleggere chi sarà al vertice di Villa Recalcati andranno, in questo caso, solo i sindaci e gli altri amministratori del territorio provinciale. Con quella di Antonelli, presidente uscente, sono solo due le candidature ufficializzate finora: la sua e quella di Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo, sostenuto da una lista di amministratori locali.