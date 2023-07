Anche un ragazzo di Porto Ceresio vince il “Premio Regionale Giovani”. «Competenza e voglia di fare»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Si è tenuta nella giornata di ieri la premiazione a Palazzo Lombardia dei quaranta vincitori del “Premio Regionale Giovani”. Il riconoscimento annuale istituito da Regione Lombardia e dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni è volto a valorizzare “il protagonismo, la creatività e l’espressività” negli ambiti dell’arte e la cultura e per questa edizione ha visto il tema “La Lombardia è dei Giovani, protagonisti nel presente e costruttori del futuro”.

Tra i vincitori, anche ragazze e ragazzi della provincia di Varese: da Porto Ceresio, Samuele Bogni, vincitore nella categoria dello “Storytelling video corto” con la sua creazione “Iside”, Noemi Davide Canella di Busto Arsizio ha vinto nella categoria dello “Storytelling fotografico” (18-24 anni) con “Da un lato della Manica” e Chantal Stropeni di Cavaria con Premezzo è la vincitrice nella categoria “Storytelling fotografico” (25-29 anni) con “Un’altra piega”.

Il commento dell’assessore regionale Bolognini

«Sono particolarmente orgoglioso – ha raccontato Stefano Bolognini, l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione – di avere premiato i vincitori del ‘Premio Regionale Giovani’. Le foto e i video che hanno realizzato sono la testimonianza concreta di quanto i giovani oggi abbiano passione, competenza, voglia di fare, a dispetto di ciò che, molto spesso a torto, si dice di loro. Ci tengo però a ringraziare non solo i vincitori, ma tutti i partecipanti del concorso, 205 in totale, a dimostrazione di una partecipazione davvero importante. Tutti loro si sono messi in gioco con impegno e, con la loro creatività e la loro bravura, hanno reso ‘difficile’ il lavoro di valutazione della Giuria».

«Il tema di questa edizione è stato ‘La Lombardia è dei Giovani, protagonisti nel presente e costruttori del futuro’ – ha poi proseguito Bolognini – e il nostro obiettivo, che posso dire raggiunto, era di fare emergere e valorizzare il talento di ragazzi e ragazze, non solo promuovendo la loro creatività e il loro estro, ma, in molti casi, anche sostenendone il cammino, già avviato o che si concretizzerà in futuro, di qualificazione e affermazione professionale».

«Vedere tanti giovani che partecipano e che si sentono protagonisti – ha continuato l’assessore regionale – è per noi fonte di stimolo ulteriore a coinvolgerli sempre di più sia nelle iniziative di Regione, sia nella costruzione del futuro della nostra amata Lombardia. Posso già anticipare che c’è la volontà forte di valorizzare le opere dei vincitori sia tramite un’ampia diffusione sui canali social regionali, sia con un’esposizione pubblica delle fotografie».

«I nostri ragazzi – ha infine concluso Bolognini – meritano davvero di essere protagonisti e in questa occasione, ancora una volta, l’hanno dimostrato».

Il “Premio Regionale Giovani”

Il concorso è previsto dalla Legge Regionale numero 4/2022 “La Lombardia è dei Giovani” ed è basato su quattro aree di valutazione: lo “Storytelling fotografico” per la categoria tra i 18 e i 24 anni di età; lo “Storytelling fotografico” per quella tra i 25 e i 29 anni; lo “Storytelling video” nella categoria “clip/spot” (30-45 secondi) e lo “Storytelling video” per la categoria “corto” (3-5 minuti).

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 200 mila euro e per ognuna delle quattro categorie, il premio ricevuto dai vincitori è pari a 5 mila euro ciascuno, di cui una parte in denaro e una in formazione qualificata.

Le opere in concorso sono state valutate da una giuria di esperti negli ambiti fotografico, cinematografico e audiovisivo: Don Davide Milani (Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo), Gianluca Casagrande (producer RAI Documentari), Andrea Cherchi (fotografo e giornalista), Paolo Ferrari (responsabile del progetto alternanza scuola-lavoro del gruppo SESAAB), Gabriella Guerci (Direttrice Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo), Sarah Maestri (attrice e scrittrice), Roberto Valenti (fotografo e imprenditore digitale).