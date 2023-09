Vigili del Fuoco, Mario Abate è il nuovo comandante provinciale

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Passaggio di consegne al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. L’architetto Mario Abate subentra all’ingegner Antonio Albanese, nominato Comandante di Perugia.

Classe 1963, l’architetto Abate è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, prestando servizio al Comando di Milano dove è stato per molti anni responsabile dell’ufficio di polizia giudiziaria e del nucleo investigativo antincendi. Ha ricoperto inoltre nello stesso Comando di Milano, in periodi diversi, incarichi di responsabile dei settori prevenzione incendi, macchinario, autorimessa, officina; ha svolto le funzioni di coordinamento dell’ufficio acquisti, dell’ufficio vigilanza e formazione esterna, di gestione dell’area risorse logistiche e strumentali. Ha partecipato a missioni di soccorso per eventi sismici tra cui quelli dell’Aquila e dell’Emilia Romagna.

Nel 2012 è stato nominato Primo Dirigente, passando quindi a prestare servizio a Roma, all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento VVF. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale del Comando di Como, e successivamente, fino al giugno 2020, ha svolto al Comando VVF di Milano l’incarico di Comandante Vicario. Nell’aprile 2020 è stato nominato Dirigente Superiore ed è stato assegnato alla Direzione regionale VVF Puglia, quale coordinatore regionale del soccorso VVF. Dal 29 giugno 2020 ha infatti svolto in Puglia l’incarico di Dirigente regionale dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile e il Servizio Antincendio Boschivo alla Direzione VVF Puglia. Da dicembre del corrente anno è stato nominato, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, Comandante provinciale VVF di Varese.

Durante il suo percorso professionale è stato docente in moltissimi corsi di formazione, componente delegato dall’Amministrazione in gruppi di lavoro provinciali e ministeriali, relatore in convegni tecnici e autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche in materia di prevenzione incendi. E’ componente titolare del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.