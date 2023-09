Luino, ispezioni in piazza Garibaldi per i lavori sulla fognatura: previste modifiche alla circolazione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Mentre avanza il cantiere di Alfa Srl per il rifacimento della rete fognaria su viale Dante, a Luino, la società è già in procinto di effettuare alcuni saggi ispettivi in piazza Garibaldi, anch’essa prossimamente interessata dai lavori.

Per questo motivo sono state previste alcune modifiche alla circolazione attive a partire da domani, giovedì 24 novembre.

Secondo quanto previsto da un’apposita ordinanza di Palazzo Serbelloni, dunque, nella porzione di sede stradale compresa tra l’area pedonale e il giardino del monumento a Giuseppe Garibaldi vigerà temporaneamente il restringimento della carreggiata, tra le 9.00 e le 17.00, fino a martedì 29 (esclusi sabato e domenica).

I veicoli provenienti da via XV Agosto e via Monsignor Comi non potranno svoltare a sinistra in direzione di via Vittorio Veneto, ma vi si potranno immettere percorrendo il senso rotatorio della Rotonda Verbania.