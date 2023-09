Hockey, per due anni le Final Four di Coppa Italia si giocheranno a Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Per la prima volta la Final Four di Coppa Italia IHL verrà disputata in Lombardia e Varese è la sede prescelta.

Il grande lavoro portato avanti da HCMV Varese Hockey ha dato i suoi frutti. Lo si è appreso proprio poche ore fa: il consiglio della AIHG ha assegnato l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia di hockey su ghiaccio 2022-2023 e 2023-2024 a Varese, presso la Acinque Ice Arena.

Nel fine settimana del 21 e 22 gennaio, le quattro formazioni rimaste in lizza si contenderanno il trofeo in due semifinali (il sabato) e nella finale della domenica.

Ma se si poteva respirare un cauto ottimismo inerente la possibilità di vedersi assegnata l’edizione 2022, nessuno poteva attendersi un doppio mandato, che coinvolge anche la stagione prossima. Questo permette di poter lavorare con una progettualità di lungo periodo, coinvolgendo partner finanziari e commerciali per sostenere un evento che farà convogliare diverse persone nella Città Giardino e avrà gande visibilità non solo nel mondo hockeystico, ma pure a livello sportivo in generale. Si tratta di una manifestazione che porterà, per due anni di fila, un grande pubblico di appassionati, squadre, atleti e attenzione mediatica, consentendo al territorio e agli operatori di ricavare massimo beneficio.

Del progetto, pensato, sviluppato e presentato da HCMV Varese Hockey, è stato apprezzato l’intento di rilanciare un mondo (quello dell’hockey), che per oltre due stagioni ha vissuto, gioco forza, lontano dalla città e dall’impianto, ora rinnovato dopo quasi due anni di lavori. In ottica Milano-Cortina 2026, poter disputare la Final Four di Coppa Italia a Varese significa incrementare l’appeal della città e della struttura.

La società varesina ha già interpellato alcuni sponsor e partner che hanno accolto in maniera eccellente l’idea e hanno sostenuto la domanda presentata, ora accolta in via ufficiale. Ma si è solo all’inizio poiché l’intenzione è aprire le porte anche ad altre realtà imprenditoriali e artigiane, locali e lombarde in generale.

HCMV Varese Hockey ha come obiettivo l’intenzione di riportare gente al palaghiaccio, di fare avvicinare i giovani a questo sport e già i risultati sono visibili, ma poter fare affidamento su un evento come la Coppa Italia per due anni consecutivi identifica un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

A beneficiarne sarà anche l’intero movimento hockeystico e imprenditoriale, specialmente quello lombardo, oltre ad essere un modo per dare lustro a un impianto innovativo e a una città che aspetta solo l’occasione per ritrovarsi al palaghiaccio a tifare e a gioire.

Il primo appuntamento è per il 21 e 22 gennaio 2023: vietato prendere altri impegni, se non quello di essere presenti alla Acinque Ice Arena di Varese per assistere alla Final Four di Coppa Italia hockey ghiaccio della stagione in corso.