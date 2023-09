Basket in carrozzina, Serie A: Amca Elevatori “ammaccata” ma pronta a tornare in campo a Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un po’ ammaccata dopo la trasferta in terra di Sardegna, coincisa a Porto Torres con la quarta sconfitta in altrettante partite (tre delle quali disputate in trasferta), l’Amca Elevatori si ripresenta davanti al pubblico di casa sabato 19 novembre per affrontare il Banco di Sardegna Sassari.

Si gioca al PalaCus dell’Università dell’Insubria, in via Monte Generoso 59 a Varese, con inizio alle ore 15.30 e con ingresso, come sempre, gratuito.

Il compito che attende la formazione varesina è, una volta di più, al limite del proibitivo; nel basket in carrozzina le differenze di valori sono molto difficilmente superabili rispetto al basket “in piedi” e l’Amca Elevatori, dopo il ritorno in serie A, se ne sta accorgendo sulla propria pelle.

Nel girone A ci sono tre squadre livellate verso l’alto e altre tre decisamente meno attrezzate. Il Banco di Sardegna fa sicuramente parte del terzetto di testa, che comprende anche Santo Stefano Porto Potenza Picena e Amicacci Giulianova. I sardi hanno perso sabato scorso con 9 punti di scarto la loro prima partita, lo scontro diretto a Porto Potenza Picena, ma, per intenderci, in precedenza avevano rifilato 32 punti al Montello Bergamo (che ha piegato l’Amca al supplementare) e vinto agevolmente il derby a Porto Torres (dove i varesini sabato scorso hanno fatto un mezzo naufragio).

Insomma, un compito al limite dell’impossibile quello che attende domani la squadra guidata da Fabio Bottini che, a questo punto, dovrà rassegnarsi a disputare i playout nella speranza di evitare la retrocessione.

Ciò non toglie che ogni occasione debba essere sfruttata al meglio per crescere e migliorarsi e nulla più del confronto con avversari più forti può essere utile alla bisogna, a cominciare da questa sfida di sabato contro Sassari.

IL PROGRAMMA (5a giornata)

GIRONE A

GSD Porto Torres – Amicacci Giulianova (ore 15)

Amca Elevatori H.S.P. Varese – Banco Sardegna Sassari (ore 15.30)

S.Stefano Porto Potenza P. – Montello Bergamo (ore 16).

LA CLASSIFICA: Porta Potenza P. punti 8; Sassari 6; Bergamo e Giulianova 4; Porto Torres 2; Varese 0.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 3 dicembre)

Porto Torres – Bergamo (ore 15)

Giulianova – Sassari (ore 16)

Varese – Porta Potenza Picena (ore 16.30).

GIRONE B

Millennium Padova – Giovani e Tenaci Roma (ore 15)

Menarini Firenze – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria (ore 15.30)

PDM Treviso – UnipolSai Briantea ’84 Cantù (ore 17).

LA CLASSIFICA: Cantù punti 8; Padova 6; Reggio Calabria e Firenze 4; Treviso 2; Roma 0.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 3 dicembre)

Firenze – Padova (ore 15.30)

Roma – Treviso (ore 16)

Cantù – Reggio Calabria (ore 17).