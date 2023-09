La casa vacanze che porterà i turisti nel cuore di Agra

Tempo medio di lettura: 2 minuti

E’ meta di escursionisti in ogni periodo dell’anno e rifugio estivo per i possessori di seconde case, tra stranieri e cittadini residenti nei centri urbani del sud della provincia o a Milano. Ma ad oggi il Comune di Agra non ha una struttura ricettiva per accogliere i turisti.

L’amministrazione guidata dal sindaco Luca Baglioni è però attiva su questo fronte e le novità non mancano. Riguardano lo spazio al secondo piano di un edificio situato accanto al municipio, nella piazza del paese, che verrà diviso in appartamenti e diventerà una casa vacanze con vista sulle montagne.

Si tratta dell’ex sede del Comune ed ex Casa del Fascio, che attualmente già ospita le Poste, al piano terra, e abitazioni popolari al primo piano. Un immobile che risale al diciannovesimo secolo e che dalla fine del secolo scorso non è stato più oggetto di rilevanti manutenzioni. Questo fino a due anni fa, quando con la scoperta di uno squarcio nelle fondamenta l’amministrazione comunale è corsa ai ripari per scongiurare crolli. Da qui una trafila di interventi per ripristinare la stabilità; fase preceduta da una accurata ricerca di fondi e finanziamenti per realizzare le opere.

Un itinerario tra le vie della burocrazia e i canali della pubblica amministrazione che si è concluso nei giorni scorsi con l’ultima tappa: il verdetto di un bando di Regione Lombardia dedicato appositamente alle iniziative per rafforzare il potenziale turistico e l’attrattività degli enti locali: l’occasione per la giunta Baglioni di chiudere il cerchio e candidare l’ultimo step di ristrutturazione dello stabile con annesso il progetto della casa vacanze.

Richiesta accolta da parte dell’ente superiore, che ha concesso al Comune un finanziamento di 133.000 euro. I soldi investiti nella struttura sfiorano complessivamente quota mezzo milione. Cifra importante. Dietro c’è «un collage di interventi», dice il sindaco Baglioni, prima di passare ad un’immagine più efficace e che rende meglio l’idea dello sforzo compiuto dagli uffici comunali per finanziare, passo dopo passo, la ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio.

Una ristrutturazione che oggi può essere vista come «un abito confezionato su misura – spiega il primo cittadino – E’ stata dura portare a casa tutti i contributi, concentrarli su un unico bene immobile, trovare di volta in volta i bandi dai requisiti in linea con le nostre esigenze progettuali».

Ma alla fine le varie fasi della procedura sono state assemblate, come i pezzi di un puzzle, tra tempistiche da rispettare, documentazione da produrre, attività di monitoraggio. E i fondi, una tranche dopo l’altra, sono arrivati nelle casse comunali e hanno consentito di mettere mano all’edificio e di studiare un piano di efficientamento energetico per la futura casa vacanze. L’autonomia in questo senso sarà garantita dai pannelli fotovoltaici; i locali saranno suddivisi in appartamenti dotati di servizi e con degli spazi in comune.

Gli operai sono già al lavoro sui ponteggi e si stanno occupando di smantellare i vecchi bagni e predisporre l’isolamento del sottotetto. L’intero piano dovrà essere allestito entro settembre 2023, poi l’amministrazione potrà pensare alla gestione della struttura e alla modalità migliore per avviarla.

Una volta – si parla degli anni Settanta e Ottanta del ‘900 – il borgo aveva ben tre alberghi: due sono passati alla funzione residenziale, mentre il terzo è stato convertito in una rsa, oggi sottoposta a procedura fallimentare. Sono rimasti gli affitti per brevi periodi proposti dai privati ai vacanzieri. Ma grazie al progetto del Comune, i turisti avranno presto una valida alternativa per godersi la quiete e il paesaggio delle valli luinesi: portare le valigie in piazza ad Agra.