Basket in carrozzina, al via il campionato di Serie A per l’Amca Elevatori HS Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Scatta il campionato di Serie A di basket in carrozzina e, dopo tre stagioni trascorse più che onorevolmente in serie B, si ripresenta ai nastri di partenza anche l’Handicap Sport Varese targata Amca Elevatori.

La squadra varesina, che avrà come obiettivo primario la salvezza, debutterà sabato 15 ottobre alle ore 16.00 a Porto Potenza Picena contro la Kos Group Santo Stefano, una delle candidate allo scudetto, da anni ormai stabilmente nelle zone alte della classifica.

Il massimo campionato nazionale è strutturato in due gironi di sei squadre ciascuno. Nel girone A, oltre a H.S. Varese e Santo Stefano, figurano anche Banco di Sardegna Sassari, Gsd Porto Torres, Montello Bergamo e i vicecampioni d’Italia della Amicacci Giulianova.

Fanno invece parte del girone B i campioni d’Italia della Briantea 84 Cantù, Giovani e Tenaci Roma, Pdm Treviso, Menarini Firenze, Farmacia Pellicanò Reggio Calabria e Millennium Padova.

La prima fase promuoverà le prime due classificate di ciascun girone ai playoff per lo scudetto mentre le altre squadre lotteranno per evitare le due retrocessioni in serie B.

L’Amca Elevatori si presenta al via di questa stagione con diversi cambiamenti assai significativi rispetto allo scorso campionato, determinati soprattutto dal fatto che in Serie B la formazione varesina schierava due giocatori “normodotati”, uno dei quali, Andrea Pedretti, assolutamente determinante (l’altro era Riccardo Marinello), che non è stato possibile confermare in Serie A, dove sono ammessi solo atleti portatori di handicap. È stato dunque necessario avvicendare Marinello e Pedretti e solo il campo dirà se le scelte effettuate in estate saranno premianti, cosa che ovviamente tutti si augurano.

Accanto ai confermatissimi Mauro Fiorentini, Lorenzo Molteni, Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva, registriamo dunque l’arrivo del quotato argentino Luca Gabriel Silva e i ritorni di Alan Mazzolini, Alessandro Nava e Alessandro Pedron, mentre all’ultimo si sono aggiunte l’esperienza di Michele Fabris e l’assoluta novità rappresentata da Elisabetta Bisagna, prima ragazza a vestire la maglia della squadra di basket in carrozzina dell’Handicap Sport Varese.

I tifosi di Varese dovranno attendere due settimane prima di poter applaudire la squadra biancorossa: sabato prossimo ci sarà infatti una prima sosta del torneo, mentre il debutto casalingo dell’Amca Elevatori, alla palestra del CUS dell’Università dell’Insubria, è in programma il 29 ottobre contro il Montello Bergamo.

IL PROGRAMMA (sabato 15 ottobre)

GIRONE A

Sassari – Giulianova (ore 15.30)

Bergamo – Porto Torres (ore 15.30)

Porta Potenza P. – Varese (ore 16)

GIRONE B

Reggio Calabria – Cantù (ore 16)

Treviso – Roma (ore 17)

Padova – Firenze (ore 17)

IL PROSSIMO TURNO (sabato 29 ottobre)

GIRONE A

Porto Torres – Sassari (ore 15)

Giulianova – Porto Potenza P. (ore 16)

Varese – Bergamo (ore 16.30)

GIRONE B

Treviso – Firenze (ore 17)

Reggio Calabria – Padova (ore 20.30)

Cantù – Roma (ore 20.30).