Basket in carrozzina, l’AMCA Elevatori HS Varese pronta a iniziare la Serie A con una donna in squadra

Slitta di una settimana l’inizio del campionato di Serie A di basket in carrozzina che, dopo tre stagioni, vedrà nuovamente l’Handicap Sport Varese tra le sue protagoniste.

La decisione è stata assunta da parte della Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) a seguito del rinvio dei Campionati del Mondo in programma nel mese di novembre a Dubai, negli Emirati Arabi; la manifestazione iridata è slittata al prossimo mese di giugno per evitare la concomitanza con i Mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar (dal 20 novembre al 18 dicembre), fatto che avrebbe comportato non poche difficoltà sul piano logistico a causa della vicinanza tra i due Stati.

Il calendario del campionato di Serie A è stato dunque completamente ridisegnato, a cominciare dalla data d’inizio: non più l’8 ottobre ma il 15 ottobre. In quella data l’Amca Elevatori Handicap Sport Varese sarà di scena per il debutto a Porto Potenza Picena contro la Santo Stefano, mentre, dopo una immediata settimana di sosta del torneo, i biancorossi esordiranno in casa il 29 ottobre affrontando il Montello Bergamo. Faranno poi seguito altre due trasferte in fila, la prima a Giulianova per affrontare i vicecampioni d’Italia della Amicacci e la seconda a Porto Torres.

Il campionato di Serie A di quest’anno, che vede in lizza 12 formazioni, è strutturato in due gironi. Nel primo, oltre all’Amca Elevatori H.S. Varese, figurano appunto Santo Stefano Porto Potenza Picena, Montello Bergamo, Gsd Porto Torres, Amicacci Giulianova e poi Banco di Sardegna Sassari.

Dell’altro raggruppamento fanno invece parte i campioni d’Italia della Briantea 84 UnipolSai Cantù, poi Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, Pdm Treviso, Giovani & Tenaci Roma, Millennium Padova e Menarini Firenze.

Al termine della prima fase (21 gennaio 2023), le prime quattro classificate di ciascun girone disputeranno i playoff per lo scudetto (a cominciare dai quarti di finale, la finale scudetto avrà inizio il 22 aprile), mentre le due retrocessioni verranno decise dopo una serie di partite “post season” che riguarderanno le ultime due classificate di ciascun girone e che dovrebbero avere inizio l’11 febbraio 2023.

L’Amca Elevatori, rispetto alla scorsa stagione, ha confermato Mauro Fiorentini, Lorenzo Molteni, Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva, ha richiamato Alan Mazzolini, Alessandro Nava e Alessandro Pedron, già in passato protagonisti in maglia biancorossa, e ha ingaggiato l’argentino Luis Gabriel Silva, quasi omonimo del capitano.

Completano la rosa gli arrivi dell’esperto Michele Fabris (che ha trascorsi a Gorizia e a Treviso) e, proprio all’ultimo istante, di Elisabetta Bisagna, 19 anni. nella scorsa stagione Elisabetta, che sarà la prima donna in assoluto a militare nella formazione di basket in carrozzina della Handicap Sport Varese, ha giocato a Roma ma da quest’anno si è trasferita a Milano per motivi di studio ed è dunque ben lieta di proseguire la sua attività in Serie A con una nuova maglia.