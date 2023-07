Canottieri Luino in evidenza anche a Candia Canavese

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un weekend, quello appena trascorso, davvero denso di appuntamenti agonistici a Candia Canavese. In Piemonte, infatti, si sono radunati tutti i partecipanti al Meeting Allievi, Cadetti e Master, al Campionato di Società e al Trofeo dei Giovani, dove la Canottieri Luino si è rivelata protagonista, ancora una volta, su numerosi fronti.

Ai Tricolori societari, da registrare il sesto posto per il 2 senza Under 18 femminile di Emma e Arianna Tosi mentre nel singolo Under 18 Giorgia Melis non è riuscita a superare le qualificazioni nonostante l’impegno profuso.

Il Trofeo dei Giovani vede Aurora Morandi raggiungere la seconda posizione a bordo del 4 di coppia cadetti femminile della Lombardia insieme a Margherita Bernardelli, Vittoria Bertoni e Gaia Caterisano.

Tre successi in occasione del Meeting giovanile: vanno a segno il doppio Cadette misto di Aurora Morandi con India Del Fante (Carate Urio), il doppio Allieve C misto di Alice Garofalo con Alessia Carizzoni (Sebino) e il 4 di coppia Allievi C di Marco Ronzoni, Andrea Piazza, Darius Grigore, Lorenzo Segato.

Due i bronzi agguantati dagli Allievi B Emanuele Buzzi e Nicolò Ioannoni.

Sesta piazza, invece, per Laura Vaglio nel quadruplo Allieve misto con Caldè e Arolo, mentre si è posizionato un gradino sotto, nel singolo Master, Alessandro Del Ferraro.