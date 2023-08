Luino, raffica di furti nella notte: vetri rotti, porte forzate e un bottino di oltre 1.000 euro

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ladri in azione nella notte in centro a Luino. A farne le spese sono stati i gestori di cinque attività, tra bar e ristoranti. E quattro di loro hanno sporto denuncia.

Il tutto, stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Luino, è avvenuto tra le 3 e le 4 della scorsa notte. Dal ristorante Bocado è sparito il guadagno della serata e il fondo cassa, per un totale di circa 900 euro. Nessun segno di effrazione notato all’esterno, ma caos tra i tavoli, con il locale messo a soqquadro da chi è entrato furtivamente, con il favore del buio, per uscire poco dopo con quasi mille euro in contanti.

Pochi metri più avanti, dall’altra parte della strada, qualcuno ha cercato di forzare – senza successo – una porta del Buena Vista, il bar del Parco a Lago inaugurato di recente, accontentandosi poi dei soldi contenuti nei distributori di palline posizionati all’esterno, per un totale di circa 30-40 euro sottratti.

Il raid tra le vie del centro è proseguito con un passaggio sotto la veranda del Bar Centrale, dove sono stati rubati dei tramezzini ancora impacchettati e pronti per la vendita. Intorno alle 4 è quindi scattato l’allarme del Baretto, in via Vittorio Veneto, dove è stato raccolto il primo elemento utile alle indagini: il filmato delle telecamere posizionate fuori dall’esercizio commerciale; filmato che mostra un uomo intento a forzare la porta d’ingresso, prima di darsi alla fuga con l’entrata in funzione del sistema di sicurezza.

Ultima tappa, la pizzeria Ca’ di Matt di corso XXV Aprile: finestra rotta e fondo cassa sparito insieme alle mance – circa 500 euro in tutto – e a bevande, dolci e utensili da cucina. I proprietari, che a fine serata erano passati dal ristorante per recuperare degli effetti personali, hanno fatto sapere ai carabinieri che poco prima di scoprire la finestra rotta c’era una persona, da sola e in piena notte, situata a pochi metri di distanza dalla pizzeria; una persona sparita subito dopo il loro ingresso nel locale, dove è stato scoperto il furto.