Lions Club Luino, il nuovo presidente è Pierfrancesco Buchi

Dal 1° luglio, e sino al 30 giugno del prossimo anno, il Lions Club Luino sarà presieduto da Pierfrancesco Buchi: riceve il testimone da Laura Tamborini, rimasta alla guida del sodalizio lionistico per due annate sociali consecutive. Di norma il presidente resta in carica un solo anno, ma a causa della pandemia e del corrispondente fermo delle attività, l’incarico è stato rinnovato.

La cerimonia di passaggio delle consegne ha visto la presenza di un numeroso gruppo di soci, della presidente della Zona C Clotilde Pozzoni (incarico che passa a Paolo Enrico, socio del LC Luino) e del sindaco di Luino Enrico Bianchi. Il Club vanta poi al suo interno la presenza del Primo Vice Governatore Distrettuale, Alberto Frigerio.

Nel suo discorso di congedo, Laura Tamborini ha riepilogato le numerose attività di service svolte dal Club in questi due anni, con donazioni e sostegno in vari contesti con situazioni di necessità. Essere d’aiuto agli altri è tra le prerogative del Lions International, la più grande associazione di servizio al mondo, con 105 anni di storia: fondata nel 1917 negli Stati Uniti da Melvin Jones, conta oggi un milione e quattrocentomila soci sparsi in oltre 200 nazioni.

Il 2022 è un anno importante per il Lions Club Luino: il prossimo 2 dicembre festeggerà sessant’anni dalla fondazione, avvenuta nel 1962.

Una lunga storia, con tante attività svolte in questi sei decenni, mantenendo sempre fermi i principi ed i valori del lionismo: la solidarietà, l’essere vicini alle persone con necessità, aiutare i più deboli, rafforzare i rapporti di amicizia, essere leader nel proprio contesto sociale.

«Dopo due anni di presidenza Lions lascio il testimone a Pierfrancesco Buchi che sicuramente continuerà con passione il servizio del Club sul territorio. Il mio mandato, durato più del previsto, ha comunque permesso di investire risorse per fornire aiuto a chi ne aveva bisogno – dichiara Laura Tamborini – mi riferisco soprattutto alle donazioni per le strutture sanitarie, Croce Rossa, le Caritas, scuole primarie e il C.F.P., donazioni pro Ucraina. Non abbiamo perso di vista comunque il ruolo culturale con particolare attenzione ai giovani con due progetti in particolare: il concorso “Un Poster per la pace” ed il progetto Kairos. Quest’anno potremo riprendere lo screening ambliopia nelle scuole materne e quello per la diagnosi precoce del diabete. Non è possibile sintetizzare completamente l’attività del nostro Club, ma esserne stata la presidente per un biennio è stata un’esperienza molto impegnativa, ma al tempo stesso gratificante. Ringrazio i soci per avermi dato questa bellissima opportunità e auguro a Pierfrancesco Buchi che il suo mandato sia altrettanto proficuo».

«Sono grato a Laura Tamborini per aver guidato il Club in anni difficili per via della pandemia e delle limitazioni; ha saputo portare a termine tanti service importanti sul nostro territorio con una squadra di collaboratori veramente in gamba – commenta Pierfrancesco Buchi – dal primo di luglio parte la mia nuova esperienza da Presidente del Lions Club di Luino, complementare a quelle straordinarie che accompagnano da tempo il mio cammino. Sono certo che condividerò i Valori del Lions con tanti amici, dentro e fuori il Club. Le idee ed i progetti sono tanti, dovremo fare delle scelte, ma la bussola sarà il bene sociale e culturale per la nostra comunità».

Fanno parte del Consiglio Direttivo del Club i soci: Maurizio Pesenti, 1° Vice Presidente; Paolo Enrico, 2° Vice Presidente; Laura Tamborini, Past Presidente; Davide Boldrini, Segretario; Nunzio Mancuso, Vice Segretario; Maurizio Pesenti, Tesoriere; Luca Gentilini, Cerimoniere; 1° e 2° Vice Cerimoniere Patrizia Ghiringhelli, Zoraide Peloso Peregalli; Elisabetta Farina, Antonio Girgenti, Nunzio Mancuso, Luca Gentilini, Consiglieri; Antonio Cassani e Maria Sole De Medio Revisori dei Conti; Hermann Stamm, Censore; Paolo Terrani, Presidente Comitato Service; Luca Minelli, Presidente Comitato Soci; Corsiniana (Corsy) Maldari, Officer per la Sicurezza; Giancarlo Rossi, Socio fondatore.