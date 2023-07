Luino, cantiere in viale Dante: modifiche alla circolazione fino al 2 agosto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Foto di Giovanni Saturnino) Proseguono i lavori di Alfa srl nell’area tra viale Dante, via don Folli e la rotonda Ratti, che permetteranno il totale rifacimento della linea fognaria e realizzazione della vasca di discolmo, opere che durano ormai da oltre tre mesi e che hanno suscitato non poche polemiche tra i commercianti e i residenti della zona.

Dopo la sospensione dell’intervento, per permettere di svolgere senza problemi l’esercitazione “Odescalchi“, che ha visto coinvolti centinaia di militari dell’Esercito Italiano, insieme ai vigili del fuoco, agli operatori della Protezione civile di Regione Lombardia, alle autorità e alle istituzioni, i lavori sono ripresi da lunedì 27 giugno.

Per questa ragione, dopo le novità annunciate la scorsa settimana dall’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Porfiri, la Polizia locale ha emesso ieri la nuova ordinanza 136 relativa alla revoca della precedente (numero 133), istituendo temporanei provvedimenti alla circolazione stradale in via Don Folli e in viale Dante, verso la rotonda Ratti

Per questa ragione le modifiche al traffico, a partire da ieri, dureranno fino alla mezzanotte del due agosto e riguarderanno entrambe le arterie fondamentali in ingresso e in uscita dalla città lacustre. Nei pressi della rotonda Ratti, in viale Dante, divieto d’accesso in direzione via Don Folli/ponte semaforizzato: i veicoli provenienti da via Fornara, giunti all’altezza della rotonda Ratti, non potranno svoltare a destra in direzione di Via Don Folli/ponte semaforizzato, mentre i veicoli provenienti da viale Dante, giunti all’altezza della Rotonda Ratti, non potranno svoltare a sinistra in direzione di via Don Folli/ponte semaforizzato.

In viale Dante, al numero civico 65, è stato istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.

Da ieri alle 7, inoltre, fino al primo luglio sono questi i provvedimenti adottati: lungo via Don Folli, all’intersezione con viale Dante, divieto di transito per tutti i veicoli provenienti da via Don Folli, ad eccezione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei lavori. In viale Dante, all’incrocio con via Don Folli, divieto di svolta a sinistra in direzione via Don Folli, per tutti i veicoli che circolano su viale Dante. I veicoli provenienti dal ponte semaforizzato di viale Dante, giunti all’intersezione con via Don Folli, potranno accedere sia in Via Don Folli che proseguire diritto in direzione della Rotonda Ratti. Infine, divieto di transito in viale Dante, per i veicoli aventi una altezza complessiva superiore a 3,80 metri.