Cugliate, un impianto fotovoltaico per le scuole

Passi avanti a Cuglliate Fabiasco nel campo dell’efficientamento energetico, grazie al progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e finalizzato all’installazione di pannelli fotovoltaici alla scuola materna ed elementare. Un solo plesso – ma con due ingressi separati, su via De Amicis e via Leonardo Da Vinci – scelto tra quelli pubblici per la partecipazione ad un apposito bando regionale.

Un bando avviato allo scopo di incentivare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e agevolare l’auto consumo di energia. La richiesta di finanziamento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Filippini è andata a buon fine e il progetto redatto è stato approvato dagli uffici del Pirellone. Il Comune potrà quindi usufruire di un contributo pari al 50% delle spese per i lavori, il cui costo supererà i 100 mila euro.

«Alla spesa prevista potrebbe aggiungersi qualcosa per via dell’impennata nei costi dei materiali e alle difficoltà nel reperirli legate in parte al conflitto in corso in Ucraina – precisa Filippini – Contiamo comunque di poter eseguire gli interventi durante il prossimo mese di agosto, quando le scuole saranno libere».

Sono in totale 5 i milioni di euro stanziati da Regione Lombardia tramite il bando. Tutti destinati a Comuni che – come Cugliate – hanno una popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti.

(Foto di copertina dalla pagina Facebook “Scuola dell’Infanzia Cugliate Fabiasco”)