“Sono il quinto”, letture per bambini nella biblioteca di Marchirolo

Cinque giocattoli aspettano il loro turno dal dottore. Entra il primo e ne esce come nuovo, poi tocca al secondo, poi al terzo e così via… cosa si nasconde dietro la minacciosa porta del dottore?: potranno scoprirlo i bambini dai 3 ai 6 anni che, nella mattinata di oggi, sabato 21 maggio, parteciperanno alla nuova lettura di Nati per Leggere Lombardia in programma a Marchirolo.

I “piccoli lettori forti” sono attesi alle ore 10.30 nella biblioteca comunale del paese per questo nuovo appuntamento loro dedicato basato sul libro Sono il quinto di Ernst Jandl e Norman Junge.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0332997330 o inviare una mail a biblioteca@comune.marchirolo.varese.it.

In caso di pioggia la lettura si svolgerà al chiuso: in tale circostanza, per gli adulti, è necessario indossare la mascherina FFP2.