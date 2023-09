Elezioni, Marchirolo: ambiente, giovani e urbanistica nel progetto di Marco Gilardi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La continuità è il concetto alla base della ricandidatura di Marco Gilardi, assessore uscente del Comune di Marchirolo, alle prossime elezioni amministrative. Il quarantaseienne, ingegnere ambientale, da vent’anni nella pubblica amministrazione, guiderà da aspirante sindaco la lista “Marchirolo in Comune”, sostenuta dall’attuale primo cittadino Dino Busti.

Da una parte i progetti già avviati e da portare a termine, dall’altra le proposte per il paese – da qui ai prossimi 5 anni – inserite in un programma elettorale che è stato sviluppato, punto su punto, anche grazie al contributo di volti nuovi, che si proporranno alla guida di Marchirolo insieme a quelli dei candidati già conosciuti: gli assessori Stefano Bozzolo e Patrizia Fasulo, il consigliere Annamaria Perdomi.

La rigenerazione urbana del centro storico, con l’acquisizione di immobili da abbattere per ricavare nuovi spazi, o da riqualificare, come nel caso del vecchio edificio delle elementari, che con lo spostamento delle scuole in un’altra struttura potrà essere impiegato per allargare la biblioteca, creare spazi di aggregazione e per le associazioni; l’impegno sul fronte del dissesto idrogeologico e quello per fondare una comunità energetica. Sono solo alcuni esempi delle linee programmatiche che verranno approfondite in una serie di incontri pubblici con i cittadini.

«Quella della comunità energetica è un’idea a cui teniamo particolarmente – spiega Gilardi entrando nel merito – e che in stati vicini come la Germania e la Svizzera è già realtà. Qui da noi se ne parla da alcuni anni e Regione Lombardia è tra i promotori del dibattito. Si tratta di unire le esigenze energetiche di pubblico e privato, in favore dell’ambiente e del benessere dei cittadini». Un esempio degli ambiti di applicazione? «Il fotovoltaico – aggiunge il candidato – da diffondere come pratica all’interno della comunità e da utilizzare, nei vari momenti della giornata, sfruttando la differenza di fabbisogno degli enti pubblici e dei privati cittadini. In sostanza, una rete condivisa. E’ il futuro, ed è giusto ragionarci anche alla luce delle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina, a cominciare dall’aumento dei costi delle materie prime».

Poi ci sono i giovani, i più penalizzati dalle conseguenze della pandemia sul piano sociale. Anche qui la parola chiave è fare rete, specifica Gilardi: «Ci piacerebbe favorire il ritorno alla condivisione delle esperienze in presenza. Favorire il ritorno allo stare insieme, studiando il modo migliore per farlo, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti».

Si partirà dalla piazza, dal contatto diretto con i cittadini, per la presentazione di tutti i punti del programma. Le date verranno comunicate a breve. Di seguito, intanto, l’elenco dei candidati della lista “Marchirolo in Comune”, che al voto del 12 giugno prossimo se la vedranno con “Marchirolo Alternativo” (candidato sindaco Sabina Buono) e con “Marchirolo in Azione”, progetto nato attorno alla ricandidatura di Emanuele Maria Schipani, ex membro della maggioranza: Massinissa Askeur, Generoso Bonadio, Stefano Bozzolo, Clarissa Cosentino, Patrizia Fasulo, Simona Galati, Francesca Lanza, Silvia Lugli, Luigi Luisi, Annamaria Perdomi, Daniel Rosica, Marcello Tavola.