Poker d’oro per la Canottieri Caldè al Meeting Nazionale di Candia

Ricalcando i successi e le medaglie che avevano reso la Canottieri “regina provinciale” con le gare di Cadrezzate del 6 marzo scorso, anche la Canottieri Caldè, sabato 19 e domenica 20 si è trasferita a Candia Canavese per il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti.

L’appuntamento ha visto tra i protagonisti anche gli atleti di questa formazione – oltre a quelli di Luino e Germignaga– che si sono distinti per l’impegno e per i risultati ottenuti.

Tutti i partecipanti hanno disputato la doppia gara e, al termine delle due giornate, hanno riportato in Lombardia un bel bottino di 12 medaglie su un totale di 16 gare affrontate: un ricco risultato per le categorie giovanili che porta così, agli atleti e all’intera società, la soddisfazione di essere terzi nel medagliere provinciale, dopo Varese e Corgeno.

Quattro le medaglie d’oro vinte da Nicolò Congiu (una nel Singolo Cad. M e una nel 7,20 Cad. M), Jacopo Bresciani (7,20

All. C M) e da Federico Ghiringhelli (7.20 All. B1 m). Altrettanti gli argenti per Stefano Arini (Singolo Cad. M), Luigi Benevelli (7,20 Cad, M.), Gaia Luini (7,20 All. C. Femm) e per la coppia di Alessandro Arini e Cristian Bassa d’Alessio (Doppio All. B2 M).

Altro poker, questa volta di bronzo, con Stefano Arini (7,20 Cad. M), la coppia Gaia Luini e Martina Menghi (Doppio All. C Femm), Federico Ghiringhelli (7.,20 All. B1 M) e Cristian Bassi D’Alessio (7,20 Allievi B2 Maschile).

Bene si sono comportati anche gli altri atleti che non hanno raggiunto il podio, con la classica “medaglia di legno” del quarto posto per il Doppio Cadetti Maschile di Gabriele Cotugno e Lorenzo Vallarini e per il Quattro Cadetti Maschile con ancora protagonisti Gabriele Cotugno, Lorenzo Vallarini, Luigi Benevelli e Jacopo Bresciani. Quinta piazza, invece, nelle altre due gare disputate da Alessandro Arini e Martina Menghi.

Insomma, una trasferta a dir poco proficua per la Canottieri Caldè, con molti sorrisi e tanta soddisfazione da sommare a due giornate di fatica: «Grazie ai genitori, ai supporter e ai nostri “tre tenori”, gli allenatori – è il ringraziamento della società – Avanti, nuovi traguardi ci aspettano».