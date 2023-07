Germignaga, “La donna ieri, oggi e domani”: relazione in rosa del prof. Renzo Dionigi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Per celebrare il mondo femminile, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Lions Club Luino, presieduto da Laura Tamborini, e Inner Wheel Club di Varese e Verbano, con la sua presidente Janet Dionigi Hesselbrock, hanno organizzato un intermeeting che si è svolto lo scorso 9 marzo presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga.

Una serata conviviale, con una coinvolgente relazione del prof. Renzo Dionigi, accademico e chirurgo di fama mondiale e tra i fondatori dell’Università dell’Insubria della quale è stato Rettore dal 1998 al 2012.

Nella sua relazione il prof. Dionigi ha messo in luce le più importanti figure femminili nel campo dell’arte, della scienza, della medicina, della politica tracciando un’interessante carrellata delle figure di spicco del mondo femminile, alcune delle quali non conosciute come meriterebbero.

La serata ha visto pertanto la collaborazione e la sinergia fra Lions e Inner Wheel: quest’ultima è la più grande organizzazione femminile di service al mondo, fondata nel 1924 a Manchester. Le finalità dell’Associazione consistono nel promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio, di aiuto agli altri, favorire la comprensione internazionale. Valori condivisi dai Lions così come dai Rotary, ai quali Inner Wheel è strettamente collegata.

La serata si è tinta ulteriormente di rosa: si è svolta infatti la cerimonia di ingresso nel Lions Club Luino di due nuove socie, Leonia Patrizia Cazzaro e Ida De Micheli. Gino Ballestra, Governatore del Distretto Lions 108 Ib1 ha apposto loro la spilla lionistica, a suggello del loro ingresso nella grande famiglia lionistica. Le due socie sono state accolte da un caloroso applauso e dall’affetto di tutti i soci: il Lions Club Luino conta ora 46 soci, dei quali 13 sono donne.