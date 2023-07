“Questione di vita e di morte”, il Decanato di Luino organizza quattro incontri per riflettere sul fine vita

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Sempre nell’ambito delle iniziative volute dalla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” e dal Decanato di Luino – anche all’interno del percorso comune “Immaginare la Chiesa – Sulla stessa barca per prendere il largo” – per proporre un cammino non solo di preghiera, ma anche di riflessione su temi importanti durante il tempo di Quaresima, a partire da oggi, martedì 15 marzo, per tutti i prossimi martedì, si potranno vivere quattro incontri dedicati al tema del “fine vita”.

Il primo di essi, in programma alle ore 20.45 di questa sera, sarà incentrato sul tema della cura e vedrà la partecipazione del dottor Carlo Grizzetti, medico del servizio di Anestesia e Rianimazione e di Cure palliative dell’ospedale di Circolo di Varese.

I prossimi appuntamenti in programma, sempre alla stessa ora, saranno:

– martedì 22 marzo: Eutanasia, fine vita, testamento biologico con la professoressa Claudia Mazzuccato (docente di Giustizia Riparativa e Diritto penale e penale minorile e coordinatrice dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e componente del Consiglio scientifico della Cattolica di Bioetica e di scienza della vita);

– martedì 29 marzo: Accompagnare, patire insieme, sostenere, in dialogo con il familiare di un malato;

– martedì 5 aprile: Annunciare la risurrezione dinnanzi alla vita morente, con i giovani che intervisteranno il cappellano dell’Istituto dei Tumori di Milano (e consulente di progetto nell’ambito delle cure palliative per la Pontificia Accademia per la vita), don Tullio Proserpio.

Tutti e quattro gli eventi verranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della parrocchia di Germignaga, ma sarà anche possibile interagire per porre domande iscrivendosi sulla piattaforma Go To Webinar. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della parrocchia di Germignaga.

Chi lo desidera potrà seguire la diretta anche dalla chiesa parrocchiale di Creva. La locandina con tutto il programma è scaricabile cliccando qui.