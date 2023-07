Maccagno, 165mila euro per il potenziamento della rete idrica in Forcora

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Potenziare la rete idrica, in un territorio montano come quello della Veddasca, può rivelarsi un’operazione importante anche per l’economia del luogo.

E difatti, un intervento come quello previsto in Forcora, ovvero la sostituzione della rete esistenze per la quale la giunta regionale della Lombardia ha stanziato pochi giorni fa 165mila euro, «è una gran bella notizia per il nostro territorio», come commenta l’amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca.

Come spiegano dal Comune, «si tratta della rete di adduzione a quella che, da noi, tutti chiamano comunemente la “Casa del pastore”, una proprietà comunale lungo la strada provinciale panoramica che scende al Lago Delio».

A oggi, infatti, quella fattoria riceve l’acqua tramite il troppo pieno sfioro dal serbatoio Forcora ma, in estate – «e avanti di questo passo, non solo…», commenta il gruppo consiliare Impegno Civico MPV – la riduzione dei volumi idrici non permette di avere certezza dell’erogazione e, senza acqua, «è difficile immaginare di poter avere del bestiame stanziale in quella zona con tutte le conseguenze che il tema si porta appresso». Ma una cosa è certa: «Dopo tanto impegno, una a una le caselle di un faticoso puzzle destinate al recupero dei pascoli stanno andando al loro posto».