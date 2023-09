Luino vince un bando regionale, al Parco Margorabbia una nuova area fitness

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Luino realizzerà strutture fitness da installare presso il Parco Margorabbia, dopo aver partecipato assieme a Mesenzana e alla Comunità Montana Valli del Verbano al bando regionale “Sport Outdoor 2021”. In totale si tratta di un finanziamento che andrà a coprire l’80% dei costi, per una spesa che si aggira attorno ai 50mila euro.

A darne notizia è stato l’assessore allo Sport Ivan Martinelli, durante l’ultima seduta di consiglio comunale. “Finalmente una buona notizia per questo bel risultato che ci ha visto destinatari dei fondi regionali, anche se in un primo momento la nostra domanda non era stata ammessa. L’apertura a nuovi fondi, fortunatamente, ci ha permesso di poter realizzare questo impianto”.

Il progetto prevede l’installazione di dieci attrezzi fissi e la realizzazione di un circuito polifunzionale per il corpo libero, anche per persone diversamente abili, in un’area non troppo lontano dal complesso del campo sportivo, a ridosso della pista ciclopedonale che collega la città lacustre alla Valcuvia.

Un piccolo ma importante progetto che, in linea allo scopo del bando regionale, permetterà di incrementare e favorire la pratica sportiva dei cittadini, con questi interventi di potenziamento delle infrastrutture sportive della Lombardia. In totale per le annualità 2022 e 2023 sono stati stanziati dal Pirellone oltre 13 milioni di euro.