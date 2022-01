Maccagno punta a valorizzare i suoi luoghi della cultura: “Impegno da 870mila euro”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

I bandi emessi a livello regionale o nazionale sono opportunità fondamentali per le amministrazioni locali che desiderano intervenire in maniera importante sul proprio patrimonio naturale, storico o culturale per valorizzarlo.

Un’opportunità che il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha sempre cercato di cogliere il più possibile in questi anni e che proverà a sfruttare nuovamente presentando una nuova domanda di finanziamento per ottenere un contributo destinato da Regione Lombardia alla manutenzione straordinaria, all’allestimento e all’acquisto di attrezzature per immobili comunali di interesse culturale quali il Civico Museo “Parisi Valle”, l’Auditorium comunale e il “Parco delle Feste” che dovrebbe diventare un centro culturale polivalente.

“Un impegno da far tremare i polsi”, lo definisce il gruppo consiliare Impegno Civico MPV, visto che l’importo complessivo sfiora gli 870mila euro, ma che è il “frutto di uno strettissimo rapporto e del grande lavoro condotto a braccetto con la nostra Pro Loco”.

E in caso di ammissione della domanda, spiega l’amministrazione, il contributo sarà pari al 100% della spesa che, dunque, andrebbe così a gravare sulle casse comunali: “Una gran bella notizia per tutto coloro che hanno a cuore le sorti del nostro paese”.