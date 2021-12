430mila euro a Monteviasco, “Con questi fondi manutenzione straordinaria della teleferica”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Un miliardo stanziato per il rilancio del tessuto produttivo e per la realizzazione di opere strategiche, grazie alla Lega in Regione Lombardia. Tra le tante iniziative che abbiamo finanziato, sono orgoglioso dello stanziamento di 430.000 per la manutenzione straordinaria della teleferica per trasporto materiali dalla località Ponte di Piero alla località Monteviasco nel Comune di Curiglia con Monteviasco”.

Così Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali al Pirellone, in merito all’ordine del giorno voluto dal Carroccio che impegna la Giunta allo stanziamento delle risorse necessarie per la manutenzione straordinaria della teleferica di Curiglia con Monteviasco.

“Un’opera importante quanto la funivia perché permetterà di trasportare merci e materiali in sicurezza – continua -. Ne beneficeranno sicuramente i residenti e i proprietari delle seconde case ma anche e soprattutto i bar e i ristoranti. Sono soddisfatto del risultato raggiunto per la comunità curigliese. Un intervento atteso da tempo e che ora, grazie a queste risorse sarà reso possibile”, aggiunge.

“In questo modo rilanciamo il settore produttivo ed economico e al contempo potenziamento la rete infrastrutturale lombarda”, conclude. Nel frattempo, invece, proseguono i lavori della ditta Doppelmayr Italia, che permetteranno, una volta terminati e una volta ricevute tutte le autorizzazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture, di far ripartire l’impianto di risalita e porre fine all’isolamento che dura ormai da novembre 2018.

“Con queste risorse – commenta con soddisfazione la vicepresidente del consiglio Francesca Brianza che ha proposto in aula l’assegnazione dei fondi – sarà possibile riattivare la teleferica per il trasporto merci e materiali, unico modo per servire il paese di Monteviasco e per far vivere la comunità e le sue attività commerciali. Queste risorse sono fondamentali per uno sviluppo economico e turistico di questo borgo che non è raggiungibile tramite strade carrabili ma solo attraverso una ripida mulattiera”.

“Un’opera che darà rilancio all’intera valle e donerà nuovo splendore a Monteviasco autentico gioiello della valle Dumentina. Altrettanto fondamentali sono le risorse economiche destinate alla riapertura delle strade agro-silvo-pastorali bloccate a causa delle calamità naturali. Questi interventi risultano cruciali per l’accessibilità, notoriamente molto critica, di diverse aree montane”, conclude Brianza.

Un ringraziamento particolare a Regione, anche da parte del presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, nonché sindaco di Rancio Valcuvia, Simone Castoldi. “Ringrazio la vicepresidente Francesca Brianza e il consigliere regionale Emanuele Monti per l’impegno e il risultato ottenuto per il nostro territorio”.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio di Regione Lombardia di un ordine del giorno che ha dimostrato ancora una volta la volontà di sostenere e valorizzare i piccoli comuni montani come quello che rappresento – commenta la sindaca di Curiglia con Monteviasco, Nora Sahnane -. La piena operatività della funivia e di una teleferica che sia in grado di trasportare merci e materiali sono premessa fondamentale per il rilancio commerciale e turistico della frazione”.

“Grazie all’interesse di Comunità Montana Valli del Verbano, nella persona del presidente Simone Castoldi, e soprattutto grazie al percorso regionale voluto e promosso con pieno successo dalla vicepresidente del consiglio, Francesca Brianza, sarà possibile garantire a Monteviasco quei servizi che il borgo merita. A lei, al presidente Fontana e al consiglio regionale tutto vanno i nostri ringraziamenti per la fiducia accordataci”, conclude Sahnane.