“Atlantide”, online il nuovo videoclip dell’ultima canzone della giovane luinese Noe

È uscito ieri “Atlantide”, il nuovo videoclip dell’ultima canzone di Noe, giovane artista luinese, che arriva a poco più di sei mesi dal brano “Vodka“, pubblicato la scorsa estate. Il nuovo singolo della 21enne, uscito sui più famosi digital store lo scorso 10 dicembre, è nato inizialmente come brano per partecipare a “Sanremo giovani”.

“Abbiamo lavorato assieme a tutto il team di Gotham dischi per questo brano, prodotto da Mario Marvels e da Harley ed Exynos – commenta Noe -. La canzone, mixata e masterizzata da Patrick Wave Carinci, è stata scritta da me assieme a Andrea Papazzoni e Francesco Oppedisano“.

Purtroppo, però, il brano non parteciperà a “Sanremo giovani”, ma Noe e il suo team hanno comunque voluto pubblicare questo lavoro, fatto con grande impegno e sacrifici. “È un brano a cui tengo con tutta me stessa – continua la 21enne -, mi sono esposta totalmente e penso sia l’inizio della strada che stavo cercando da tanto tempo. Sono molto fiera di tutto il mio percorso svolto per arrivare fino a qui”.

Il video, che è stato girato e diretto da Luca Frustaci, mostra le bellezze della Sardegna e le riprese del drone sono opera di Luca Petretto. “Il regista è un mio grandissimo amico e socio – conclude Noe -, e lavoro con lui ormai da anni. Sono fiera di ogni sua creazione, lo stimo molto. Ovviamente non poteva mancare la mia make-up artist, Giorgia Pink, che ringrazio con tutto il cuore per starmi sempre vicino e per il suo magnifico lavoro che svolge sempre”.

