Ancora in crescita i casi di Covid-19 nel Varesotto. Luino “maglia nera” per l’incidenza

I numeri che quotidianamente Regione Lombardia pubblica nel suo bollettino, così come quelli forniti settimanalmente da ATS Insubria e dalle amministrazioni comunali che decidono di comunicare ai propri concittadini la situazione relativa a questa nuova ondata di Covid-19 parlano chiaro: nel Varesotto i casi sono in crescita ormai costante da più di un mese e in questi ultimi giorni, fra il 3 e il 9 dicembre, i nuovi positivi sono stati ben 2.073.

I tamponi effettuati sono stati 55.936, circa 7mila in meno rispetto alla scorsa settimana, e la percentuale di positività è salita al 6,2%, mentre l’incidenza media ha toccato quota 232,26 e l’indice RDt è rimasto stabile intorno all’1,25.

Come evidenzia anche la visualizzazione grafica presente in gallery, il numero dei nuovi contagi ha ora raggiunto quello dello stesso periodo del 2020, nel quale la seconda ondata si trovava già in fase discendente mentre ora l’aumento dei casi risulta meno esponenziale ma più dilatato nel tempo. Lascia invece sempre tranquilli il dato relativo alle ospedalizzazioni che rimangono basse e dimostrano l’efficacia dei vaccini proprio nel prevenire le forme di malattia grave.

Salgono invece anche oltre il livello di guardia i valori relativi all’incidenza nel distretto territoriale dell’ASST Sette Laghi, dove la zona di Luino è “maglia nera” con 317 casi per 100mila abitanti. Il Lavenese è poco al di sopra della soglia dei 250, mentre l’Arcisatese ne conta 239.

Per quanto riguarda invece la suddivisione dei contagi per età, risulta sempre essere la meno interessata la fascia dei 18-24enni, mentre si è registrato un calo di positivi tra gli over 75 e fra i ragazzi tra i 12 e i 17 anni. La maggior parte delle infezioni da Sars-CoV2 si riscontra quindi tra i soggetti fra i 25 e i 49 anni, fra i 50 e i 64 e nei bambini sotto i 12.