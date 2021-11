Basket, Serie C Silver: Luino torna in campo a Fagnano Olona

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La CMT Pallacanestro Virtus Luino è giunta al giro di boa della prima fase e si prepara a scendere in campo per l’ultimo atto del girone di andata, contro la Virtus Olona. I luinesi non riescono a fare punti in campionato dallo scorso 8 di ottobre e vorranno quindi riprendere la loro corsa contro l’omonima squadra di Fagnano Olona, contro la quale tutte le altre squadre del girone hanno avuto la meglio.

Infatti, la squadra dell’ex PVL Andrea Gardini occupa l’ultima posizione della classifica, ferma a zero punti, e sta attraversando inevitabilmente un momento non positivo. Reduci da una sconfitta per 63-73 contro il Campus Varese e dall’uscita dal tabellone di Coppa Lombardia per mano di Corbetta (Serie D), i fagnanesi avranno sicuramente voglia di riscattarsi dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative.

Perché si, nonostante la classifica parli chiaro, Fagnano ha le carte in regola per invertire la tendenza negativa e per cercare la prima vittoria stagionale. La CMT dunque dovrà prestare la massima attenzione e non pensare a priori che la gara sia ridotta a semplice formalità. I giocatori più pericolosi per la difesa luinese sono Poggiolini e Canavesi: il primo è il miglior marcatore della squadra in quanto a punti totali messi a segno (nonché giocatore di grande esperienza per la categoria), mentre il secondo lo segue a ruota.

Oltre a loro due, tra le fila della Virtus Olona da quest’anno milita anche il già citato Gardini, che dalla stagione 14/15 ha sempre giocato in Serie C Silver per Luino (eccezion fatta per la parentesi in C Gold nel 19/20, in quel di Arcisate). Formidabile realizzatore era, e tale è rimasto: quest’anno Gardini ha solo 3 partite all’attivo, ma ben 16 punti di media, e senza ombra di dubbio ricopre un ruolo di rilievo nel roster di coach Coppo.

Sulla panchina opposta, sta ora a coach Senesi riportare alla vittoria la propria squadra, dando continuità alla ottima prestazione registrata la scorsa settimana contro la capolista: pur passando da affrontare una squadra che non ha mai perso ad affrontarne una che non ha mai vinto, l’approccio per i lacuali dovrà essere lo stesso. Con quella di oggi la PVL apre una importante serie di tre partite in una settimana, durante la quale l’imperativo sarà fare punti.

Qualora la CMT dovesse fare risultato in tutte e tre le partite, manderebbe un chiaro messaggio alle altre squadre del girone, tornando così nei pressi della vetta della classifica. Ovviamente però per fare questo sarà necessario partire con il piede giusto già dal match di questa sera, in cui Vescovi e compagni sono chiamati a confermare i favori del pronostico.

Sono tanti gli spunti che rendono interessante l’incontro tra le due squadre, ma quel che è certo è che almeno una delle due interromperà la propria striscia di sconfitte, più o meno lunga che sia. Per scoprire quale compagine riuscirà nel proprio intento, l’appuntamento è fissato alle ore 21.15 di questa sera.